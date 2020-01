Byleth junta-se ao 'plantel' de Super Smash Bros. Ultimate

Byleth, o/a conhecido/a mercenário/a e docente na série Fire Emblem, junta-se aos combates de Super Smash Bros. Ultimate já no dia 29 de janeiro! Numa apresentação especial transmitida hoje, o diretor de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, demonstrou esta feroz personagem de Fire Emblem em ação, destacando o seu estilo de jogo pautado por técnicas de longo alcance, o cenário que o acompanha (mosteiro Garreg Mach) e 11 novas faixas de música da série Fire Emblem. Todos estes conteúdos chegarão a Super Smash Bros. Ultimate para a Nintendo Switch no final deste mês. Já no que diz respeito à série Fire Emblem, foram anunciados novos conteúdos adicionais para Fire Emblem: Three Houses, intitulados “Cindered Shadows”, que os detentores do jogo poderão adquirir a partir de 13 de fevereiro com o Expansion Pass.



Os novos conteúdos para Super Smash Bros. Ultimate ficarão disponíveis para os jogadores que tiverem o Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate ou adquirirem o Challenger Pack 5 em separado.* À revelação de Byleth seguiram-se novos detalhes sobre o Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, que incluirá mais seis lutadores atualmente em desenvolvimento. Ao fazerem a pré-aquisição do Fighters Pass Vol. 2, os jogadores obterão acesso aos Challenger Packs ainda por anunciar à medida que forem disponibilizados. Cada conjunto inclui um lutador novo, um cenário e várias faixas de música. Todos os que adquirirem o Fighters Pass Vol. 2 receberão ainda um fato exclusivo para o Mii Espadachim: a armadura ancestral, de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Para assistir à apresentação na íntegra, visite o canal do YouTube da Nintendo PT.



Outra novidade partilhada nesta apresentação destina-se aos jogadores de Fire Emblem: Three Houses, já que estes terão a oportunidade de conhecer a quarta casa até agora desconhecida da Officers Academy, a Ashen Wolves, no conjunto de conteúdos adicionais Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows, disponível a partir de 13 de fevereiro com o Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass.

Byleth será assim a 80.ª personagem jogável em Super Smash Bros. Ultimate, um jogo que é já considerado o maior cruzamento de personagens de videojogos de sempre. A inclusão desta emblemática personagem de Fire Emblem: Three Houses promete alterar o decurso de todas as batalhas em que participar, com escolhas estratégicas inteligentes a motivar cada postura defensiva e ofensiva no seu conjunto de ataques. Com a Sword of the Creator e mais três Heroes’ Relics à disposição, triunfar em combate dependerá frequentemente da escolha do melhor momento para aguardar ou avançar.







Mas as novidades não se ficam por aqui! A partir de 29 de janeiro ficará também disponível um novo fato para os Lutadores Mii inspirado no clássico jogo independente Cuphead. Os jogadores que adquirirem este fato receberão ainda uma nova faixa de música, Floral Fury, que os fãs reconhecerão da clássica batalha com o boss Cagney Carnation. Finalmente, no dia 17 de janeiro chegarão às lojas figuras amiibo de dois lutadores de Super Smash Bros. Ultimate: a misteriosa sósia da Samus, Samus Sombria, e Richter, o “echo fighter” de Simon Belmont.



Integrados no Fighters Pass Vol. 2, novos lutadores, cenários e faixas de música estarão também disponíveis em Super Smash Bros. Ultimate. Os jogadores têm a possibilidade de adquirir o Fighters Pass por €24,99 para obterem acesso aos cinco primeiros Challenger Packs. Os lutadores jogáveis Joker, Hero, duo Banjo e Kazooie e Terry Bogard já estão disponíveis, e Byleth será o próximo, no dia 29 de janeiro. Por apenas €5,99 os jogadores podem ainda adquirir cada um dos Challenger Packs individualmente.

