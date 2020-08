Call of Duty: Black Ops Cold War chega no dia 13 de novembro  

A Activision anuncia o regresso da icónica série, número um em vendas na história de Call of Duty®, com Call of Duty®: Black Ops Cold War. Uma sequela do Black Ops original, Black Ops Cold War tem a sua ação estabelecida nos anos 80, levando os jogadores pelo profundo e volátil universo geopolítico da Guerra Fria, numa experiência envolvente em que nada é o que parece. Para além da campanha, Black Ops Cold War trará um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combates multijogador em Black Ops, e ainda uma nova experiência de jogabilidade cooperativa com Zombies. Call of Duty®: Black Ops Cold War estará disponível no dia 13 de novembro para a PlayStation®4. Estará disponível também para a PlayStation®5, no momento em que a consola for lançada.

"Estamos entusiasmados por lançar o próximo título blockbuster de Call of Duty, uma das franquias mais icónicas do entretenimento com mais de 100 milhões de jogadores", afirma Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard. "Black Ops Cold War proporcionará uma experiência emocionante que irá não só elevar a fasquia dos jogos de ação da próxima geração, como também manter os nossos jogadores conectados aos seus amigos."

"Que melhor maneira existe para revelar o Black Ops Cold War do que em conjunto com os nossos jogadores através de Call of Duty: Warzone", questiona Byron Beede, vice-presidente executivo e diretor geral, Call of Duty, Activision. "Black Ops Cold War trabalha em todas as frentes - desde a emocionante Campanha da História, até à próxima geração de multijogador, uma nova experiência Zombies, trazendo ainda novos conteúdos incríveis para Warzone após o lançamento. Estamos entusiasmados por ter as nossas equipas de desenvolvimento lideradas pela Treyarch e Raven que irão trazer esta nova e grande experiência Black Ops para a próxima geração de plataformas."

"É uma honra desenvolver uma nova história para os jogadores de Call of Duty®: Black Ops", afirma Dan Vondrak, Diretor Criativo Sr. da Raven Software. " Black Ops Cold War retoma a logo após o original, largando os jogadores numa viagem repleta de emoções e conspiração nos anos 80. Lutando lado a lado com personagens favoritos dos fãs, tal como Woods, Mason e Hudson, os jogadores vão lutar para descobrir a verdade. Nem tudo é o que parece, pois as escolhas dos jogadores ajudam a moldar o resultado da narrativa. Mal podemos esperar para que os fãs o experimentem."

"Black Ops Cold War não é apenas uma celebração do que torna a série Black Ops tão especial, mas é também um novo começo para a próxima geração de jogadores", afirma Mark Gordon, Co-Studio Head, Treyarch. "Como developers, ser capaz de trazer este tipo de experiência para uma nova geração de consolas é uma oportunidade incrível."

"Hoje é apenas o começo", continua o Co-Studio Head da Treyarch, Dan Bunting. "A Treyarch vai proporcionar um multijogador de próxima geração, bem como uma nova experiência de Zombies – sem mencionar os nossos planos para expandir e estender Call of Duty: Warzone com novas experiências para todos. Há muito mais para vir!"

No puro estilo de Black Ops, Call of Duty®: Black Ops Cold War funde elementos da cultura pop dos anos 80 através de uma história quebra-cabeças de conspiração, onde o embuste e o subterfúgio são a norma na emocionante campanha single-player. Nesta sequela do original Call of Duty®: Black Ops, os jogadores encontram figuras históricas e aprendem duras verdades enquanto lutam por toda a parte do mundo em locais icónicos como Berlim Oriental, Turquia, Vietname, Moscovo na Era Soviética, e muito mais. Como agentes de elite, os jogadores tentam parar um enredo, existente há décadas, enquanto seguem o rasto de uma figura sombria chamada Perseus, que está numa missão para desestabilizar o equilíbrio global do poder e mudar o curso da história. Para além da Campanha, os jogadores poderão levar um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combate multijogador e uma nova experiência com Zombies.

Este novo título apresenta suporte cross-play em todos os sistemas da geração atual e da próxima. Call of Duty®: Black Ops Cold War oferecerá ainda um sistema Battle Pass e um fluxo constante de conteúdo gratuito pós-lançamento, incluindo mapas e modos multijogador, experiências com Zombies juntamente com uma agenda robusta de eventos de comunidade no jogo.

A 9 de setembro será revelado mundialmente o primeiro olhar sobre o gameplay multijogador do Black Ops Cold War que irá apoiar e basear-se na experiência de sucesso, free-to-play Call of Duty®: Warzone. Black Ops Cold War inclui funcionalidades de progressão partilhadas com Warzone, adicionando novos itens de que podem ser usados tanto em Black Ops Cold War como no Warzone. Os jogadores de Warzone terão ainda acesso a todos os conteúdos de Call of Duty: Modern Warfare®, incluindo operadores e projetos de armas anteriormente conquistados.

Os jogadores PlayStation® que reservem as versões digitais selecionadas de Call of Duty®: Black Ops Cold War irão desbloquear instantaneamente recompensas digitais, incluindo o operador Frank Woods para jogar agora em Call of Duty®: Warzone e Call of Duty®: Modern Warfare, e ter acesso antecipado à Beta aberta multijogador do Call of Duty®: Black Ops Cold War. As datas da Beta Aberta serão anunciadas brevemente.