Call of Duty®: Black Ops Cold War já se encontra disponível para PS4 e PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Call of Duty®: Black Ops Cold War já chegou à PlayStation®4 e à PlayStation®5, tanto em formato físico nos pontos de venda habituais, como em formato digital através da PlayStation®Store.

Isto significa que a icónica série Black Ops está de volta com Call of Duty®: Black Ops Cold War, que larga os jogadores nas profundezas do volátil combate geopolítico da Guerra Fria, no início dos anos 80.

Aqui, os jogadores terão de encontrar figuras históricas e descobrir verdades incómodas enquanto combatem em locais icónicos como Berlim Oriental, Vietname, Turquia, a sede do KGB soviético e muito mais.

Como agentes de elite, os jogadores seguirão o rasto de uma figura sombria que pretende desestabilizar o equilíbrio de poder global e mudar o rumo da história. Para isso terão de descer ao centro negro de uma conspiração global ao lado de personagens inesquecíveis como Woods, Mason e Hudson, bem como de um novo elenco de agentes que tentam travar uma conspiração planeada durante décadas.

De realçar que, para além da campanha, Call of Duty®: Black Ops Cold War traz um arsenal de armas e equipamentos para a próxima geração de experiências multijogador e com zombies.

"O lançamento de hoje dá início a uma nova e grande experiência Black Ops", disse Byron Beede, Vice-Presidente Executivo e General Manager do Call of Duty, Activision. E acrescentou: "Isto é apenas o início. Os nossos jogadores podem esperar pelo maior conteúdo gratuito pós-lançamento, eventos para a comunidade e o maior suporte contínuo de sempre no Black Ops, para além de uma forte integração em todo o ecossistema de Warzone". "É uma excelente altura para jogar Call of Duty", continuou.

Relembra aqui o íncrivel trailer com gameplay do jogo capturado na PlayStation®5, que mostra uma pequena parte da campanha de Call of Duty®: Black Ops Cold War, que é apenas uma amostra da missão Nowhere Left to Run. Esta instensa e dura missão, graças ao poder e às características da PlayStation®5 ganha vida de uma forma nunca antes vista e as sombras e a iluminação desta operação noturna estão mais dinâmicas e realistas. Por outro lado, graças às características do comando sem fios DualSense, os jogadores poderão sentir o impacto de cada explosão nas próprias mãos. Para além disto, terão ainda a oportunidade de ouvir os sons desta perseguição épica de todos os ângulos como se estivessem mesmo ao lado de Woods e Adler nesta operação secreta graças ao Tempest 3D AudioTech da PlayStation®5.

Call of Duty®: Black Ops Cold War apresenta suporte cross-play em todos os sistemas da geração atual e da próxima. O jogo oferecerá ainda um sistema Battle Pass com a Temporada 1, em dezembro, e um fluxo constante de conteúdo gratuito pós-lançamento, incluindo mapas e modos multijogador, experiências com Zombies juntamente com uma agenda robusta de eventos de comunidade no jogo.