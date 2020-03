Call of Duty: Warzone disponível a partir de hoje de forma gratuita

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Warzone, a gigantesca arena de combate free-to-play integrada no universo do Call of Duty®: Modern Warfare®, estará disponível a partir de hoje para todos os jogadores, de forma gratuita.

Nesta épica experiência de Call of Duty®: Modern Warfare®, que decorre na cidade de Verdansk, os jogadores terão a oportunidade de entrar numa cidade em expansão e participar numa intensa batalha entre 100 jogadores.

No enorme e denso mapa de Warzone, que inclui mais de 300 pontos de interesse e diversos ambientes que proporcionam diferentes tipos de interação, os jogadores poderão explorar Verdansk em cinco tipos de veículos: ATVs, Tactical Rovers, SUVs, Camiões de Carga ou Helicópteros.

Para além disto, os jogadores terão ainda acesso, a partir de hoje, a dois modos de jogo que requerem estratégias muito diferentes: o Battle Royale e o Plunder, sendo que no Battle Royale os jogadores terão de ser os últimos a sobreviver entre 150 jogadores e, no modo Plunder, terão a oportunidade de executar um golpe milionário bem sucedido.

De realçar que, para celebrar o lançamento de Warzone, os subscritores do PlayStation®Plus terão acesso, através da PlayStation®Store, ao Pacote de Combate* gratuito e exclusivo de Call of Duty: Warzone.

Warzone estará disponível para download de forma gratuita a partir das 15h00 de hoje (hora portuguesa) para todos os jogadores que têm a versão completa de Modern Warfare® e, a partir das 19h00, para os restantes jogadores.