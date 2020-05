Call of Duty: WWII é um dos jogos do mês de junho no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Call of Duty®: WWII será um dos jogos para a PlayStation®4 do mês de junho no PlayStation®Plus. Título estará disponível para transferência a partir de amanhã, dia 26 de maio. Durante esta semana serão ainda anunciados mais detalhes sobre a oferta de jogos do PlayStation®Plus em junho.

Em Call of Duty®: WWII, os jogadores poderão combater através dos campos de batalha mais icónicos da Segunda Grande Guerra Mundial e regressar ao maior conflito armado do século XX e ao cenário dramático que inspirou a popular série Call of Duty®. Além disto, terão a oportunidade de embarcar numa viagem intensa pelo vasto teatro de guerra da Europa fazendo parte de uma irmandade de combatentes normais, lutando para preservar a liberdade enquanto o mundo se aproxima perigosamente da tirania. Poderão ainda aliar-se a amigos no modo online e experienciar uma campanha cooperativa separada e impulsionada pela história.

Nesta experiência arrebatadora que redefine a Segunda Guerra Mundial para uma nova geração de jogadores, estes poderão então viver combates clássicos de Call of Duty®, os laços de camaradagem e a natureza implacável da guerra.

De realçar que Call of Duty®: WWII cria a experiência definitiva da Segunda Guerra Mundial através de três modos de jogo diferentes: campanha, multijogador e zombies. E que hoje, dia 25 de maio, arranca a campanha Days of Play com ofertas para todos os jogadores, incluindo um desconto de 30% na subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, que passa a estar disponível por 41,99€ (PVP estimado) nos pontos de venda habituais em vez de 59,99€, até ao próximo dia 8 de junho.