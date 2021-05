Campanha “Continua a jogar” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Continua a jogar" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos, disponíveis para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4, a preços únicos até ao próximo dia 26 de maio.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a Champions Edition do FIFA 21, que está disponível para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4 e que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 24,29€ (antes 89,99€) na PlayStation®Store. Esta Edição, para além de incluir o jogo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, inclui: 5 packs de ouro raros, talento caseiro no Modo Carreira, Item Emprestado Kylian Mbappé, Escolhe de Jogador Emprestado FUT e Itens Equipamentos e Estádio FUT.

O Cross-Gen Deluxe Bundle de Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2, que também está disponível para os jogadores tanto da PlayStation®4 como da PlayStation®5, é outro dos destaques desta campanha já que até 26 de maio poderá ser adquirido por apenas 43,99€ em vez dos 54,99€ habituais, o que representa um desconto de 20% face ao seu valor original. De realçar que para jogar este título na PlayStation®5, o software do sistema poderá necessitar de ser atualizado para a versão mais recente.

Destaque ainda para o divertido Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, que custa agora 45,49€ (antes 69,99€) na PlayStation®Store e que também poderá ser jogado pelos jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4. De lembrar que este é o primeiro jogo original de Crash Bandicoot em mais de uma década e foi desenhado a partir do zero, de forma a trazer desafios absurdos que os jogadores terão de superar. Neste título, os jogadores descobrirão quatro poderosas Máscaras Quânticas, as guardiãs do espaço e do tempo, e terão de as reunir para restaurar a ordem do multiverso.

Com a chegada da campanha "Continua a jogar" à PlayStation®Store, os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 também vão poder adquirir Destiny 2: Beyond Light a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 33% e, em vez de 39,99€, está agora disponível por apenas 26,79€.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o JUMP FORCE, o Project CARS 3 ou o UFC®4, disponíveis para a PlayStation®4, também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Call of Duty®: Black Ops III Zombies Chronicles Deluxe Edition: 39,99€ (Antes 99,99€);

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time: 45,49€ (Antes 69,99€);

Destiny 2: Beyond Light: 26,79€ (Antes 39,99€);

FIFA 21 Champions Edition PS4™ & PS5™: 24,29€ (Antes 89,99€);

JUMP FORCE - Deluxe Edition: 19,59€ (Antes 97,99€);

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete: 26,99€ (Antes 59,99€);

LEGO® DC Super-Villains: 17,99€ (Antes 59,99€);

LEGO® Marvel Super Heroes 2 – Edição Deluxe: 16,49€ (Antes 74,99€);

LEGO® Marvel's Avengers Edição Deluxe: 16,79€ (Antes 69,99€);

Monster Hunter World: Iceborne Edição Master Digital Deluxe: 37,49€ (Antes 49,99€);

Project CARS 3 Deluxe Edition: 39,99€ (Antes 99,99€);

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe Bundle: 43,99€ (Antes 54,99€);

UFC® 4 Deluxe Edition: 39,99€ (Antes 79,99€);

WRC 9 Deluxe Edition FIA World Rally Championship PS4 & PS5: 31,49€ (Antes 69,99€);

WWE 2K20: Deluxe Edition: 29,99€ (Antes 99,99€);