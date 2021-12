Campanha de Natal da PlayStation com ofertas imperdíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da Campanha de Natal da PlayStation® às lojas habituais, o que significa que os jogadores poderão adquirir aclamados títulos do catálogo PlayStation® para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a preços únicos a partir de hoje, dia 13 de dezembro e até ao próximo dia 26 de dezembro.

Com a chegada da Campanha de Natal da PlayStation® às lojas habituais, chegam importantes descontos em vários títulos AAA do catálogo da PS4™ e PS5™. Destaca-se para a PlayStation®4, o multipremiado The Last of Us Parte II por somente 19,99€*, o épico Ghost of Tsushima por somente 29,99€* (antes 49,99€*), e o fantástico Marvel’s Spider Man: Miles Morales por 39,99€* (antes 59,99€*).

Para a PlayStation®5 destaca-se Returnal, o título que recentemente recebeu o prémio de Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021, que pode ser adquirido por apenas 59,99€*, ao invés dos habituais 79,99€ (25% de desconto). De aproveitar ainda Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, Ghost of Tsushima Director’s Cut, e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate por apenas 59,99€* cada, e Sackboy: Uma Grande Aventura e Death Stranding Director’s Cut por apenas 39,99€* cada.

Durante o mesmo período, ou seja, desde hoje, 13 de dezembro, e até dia 26 de dezembro, diversos títulos PlayStation®Hits como por exemplo God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo Sport podem ser adquiridos por somente 9,99€* cada nas lojas habituais.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Principais ofertas nas lojas habituais para a PlayStation®4:The Last of Us Parte II: 19,99€ (Antes 39,99€) – 50% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€ (Antes 59,99€) – 33% de desconto

Ghost of Tsushima: 29,99€ (Antes 49,99€) – 40% de desconto

Death Stranding: 29,99€ (Antes 39,99€) – 25% de desconto

Marvel’s Spider-Man: 19,99€ (Antes 39,99€) – 50% de desconto

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€ (Antes 69,99€) – 43% de desconto

Principais ofertas nas lojas habituais para a PlayStation®5:



Death Stranding Director’s Cut: 39,99€ (Antes 49,99€) – 20% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€ (Antes 59,99€) – 33% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€ (Antes 69,99€) – 43% de desconto

Returnal: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Ghost of Tsushima Director’s Cut: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Principais ofertas nas lojas habituais em títulos PlayStation®Hits:



God of War: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto

Horizon Zero Dawn: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto

Gran Turismo Sport: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto

Uncharted Collection: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto

Until Dawn: 9,99€ (Antes 19,99€) – 50% de desconto