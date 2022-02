Campanha “Escolhas dos Críticos” chega à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Escolhas dos Críticos" à PlayStation®Store, o que significa que, a partir de hoje, dia 2 de fevereiro, e até ao próximo dia 16 de fevereiro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos na PlayStation®Store.

A partir de hoje, os jogadores poderão adquirir Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT por apenas 59,99€ em vez dos habituais 79,99€. Esta Edição, para além de incluir o jogo para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4, inclui ainda a expansão Ilha de Iki, o modo cooperativo online de Lendas, um minilivro de arte em formato digital, os comentários da direção, um ponto de técnica, o amuleto da graça de Hachiman e o conjunto do herói de Tsushima.

Em destaque está ainda Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 que recebeu um desconto de 33%, custando agora 40,19€ em vez dos 59,99€ habituais. Nesta nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, o adolescente Miles Morales adapta-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor Peter Parker para se tornar o novo Spider-Man. Quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder vem também grande responsabilidade. Para salvar Nova Iorque da Marvel, Miles Morales tem de assumir o papel de Spider-Man.

Na campanha "Escolhas dos Críticos" da PlayStation®Store destaca-se ainda o conceituado RATCHET & CLANK: UMA DIMENSÃO À PARTE que, até ao próximo dia 16 de fevereiro, pode ser adquirido por apenas 59,99€ em vez dos habituais 79,99€. Os jogadores poderão desfrutar deste incrível título para a PlayStation®5 e ajudar Ratchet e Clank a travar um imperador robótico, agora com a Rivet, uma lombax das forças da resistência.

As novidades não ficam por aqui e o aclamado God of War™ também pode ser adquirido no âmbito da campanha "Escolhas dos Críticos" da PlayStation®Store, com 50% de desconto. Isto significa que, a partir de hoje e até dia 16 de fevereiro, os jogadores poderão adquirir este título por apenas 9,99€ ao invés dos habituais 19,99€. Vivendo como um homem longe da sombra dos deuses, em God of War, Kratos tem de se adaptar a terras desconhecidas e enfrentar ameaças inesperadas, ao mesmo tempo que lhe é dada uma segunda oportunidade de ser pai. Ele e o filho, Atreus, aventuram-se nas profundezas das cruéis paisagens nórdicas e lutam para cumprir uma missão muito pessoal.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Alan Wake Remastered: 23,99€ (Antes 29,99€) – 20% de desconto

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5: 35,99€ (Antes 89,99€) – 60% de desconto

Borderlands 3 PS4™ & PS5™: 13,99€ (Antes 69,99€) – 80% de desconto

Call of Duty®: Vanguard – Edição Standard: 45,49€ (Antes 69,99€) – 35% de desconto

DEATHLOOP: 41,99€ (Antes 69,99€) – 40% de desconto

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5: 41,99€ (Antes 59,99€) – 30% de desconto

Diablo® II: Resurrected™: 29,99€ (Antes 39,99€) – 25% de desconto

DOOM Eternal Standard Edition: 23,09€ (Antes 69,99€) – 67% de desconto

F1® 2021 PS4 & PS5: 20,29€ (Antes 69,99€) – 71% de desconto

FAR CRY®6 Edição Standard PS4 & PS5: 41,99€ (Antes 69,99€) – 40% de desconto

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Cartão Tubarão Megalodonte: 63,74€ (Antes 74,99€) – 15% de desconto

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69€ (Antes 34,99€) – 58% de desconto

Hades: 18,74€ (Antes 24,99€) – 25% de desconto

It Takes Two PS4™ & PS5™: 19,99€ (Antes 39,99€) – 50% de desconto

Jurassic World Evolution 2: 41,99€ (Antes 59,99€) – 30% de desconto

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5: 27,99€ (Antes 39,99) – 30% de desconto

Life is Strange: True Colors – Edição Deluxe PS4 & PS5: 41,99€ (Antes 69,99€) – 40% de desconto

Madden NFL 22 PS4™: 20,99€ (Antes 69,99€) – 70% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5: 40,19€ (Antes 59,99€) – 33% de desconto

NBA 2K22 para PS4™: 27,99€ (Antes 69,99€) – 60% de desconto

NBA 2K22 para PS5™: 29,99€ (Antes 74,99€) – 60% de desconto

RATCHET & CLANK: UMA DIMENSÃO À PARTE: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Red Dead Redemption 2: 23,99€ (Antes 59,99€) – 60% de desconto

Resident Evil Village Deluxe Edition PS4 & PS5: 39,99€ (Antes 79,99€) – 50% de desconto

Riders Republic™ PS4 & PS5: 34,99€ (Antes 69,99€) – 50% de desconto

Sekiro™: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano: 34,99€ (Antes 69,99€) – 50% de desconto

Tales of Arise PS4 & PS5: 48,99€ (Antes 69,99€) – 30% de desconto

The Elder Scrolls Online: 5,99€ (Antes 19,99€) – 70% de desconto

The Witcher 3: Wild Hunt: 5,99€ (Antes 29,99€) – 80% de desconto

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2: 22,49€ (Antes 44,99€) – 50% de desconto