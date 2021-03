Campanha “Escolhas Essenciais” começa na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Escolhas Essenciais" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 17 de março.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a Edição Standard de Call of Duty®: Black Ops Cold War, que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 49,69€ (antes 69,99€) na PlayStation®Store. Nesta sequela do original Call of Duty®: Black Ops, os jogadores encontram figuras históricas e aprendem duras verdades enquanto lutam por toda a parte do mundo em locais icónicos como Berlim Oriental, Turquia, Vietname, Moscovo na Era Soviética, e muito mais. Como agentes de elite, os jogadores tentam parar um enredo, existente há décadas, enquanto seguem o rasto de uma figura sombria chamada Perseus, que está numa missão para desestabilizar o equilíbrio global do poder e mudar o curso da história. Para além da Campanha, os jogadores poderão levar um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de combate multijogador e uma nova experiência com Zombies. Os jogadores da PS5™ poderão aproveitar grandes descontos noutras edições do jogo até ao próximo dia 17 de março. A Edição Ultimate (PS4™ e PS5™), por exemplo, está com um desconto de 20% e, em vez de 99,99€, custa agora 79,99€. Já o Bundle Cross-Gen (PS4™ e PS5™), que antes estava disponível por 74,99€, pode agora ser adquirido por apenas 54,74€.

A Gold Edition de Watch Dogs®: Legion, que está disponível para os jogadores tanto da PlayStation®5 como da PlayStation®4, também está em destaque nesta campanha já que até 17 de março poderá ser adquirida por apenas 59,99€ em vez dos 99,99€ habituais, o que representa um desconto de 40% face ao seu valor original.

Destaque ainda para Detroit: Become Human, que custa agora 14,99€ (antes 29,99€) na PlayStation®Store. Este título permite aos jogadores entrarem no futuro próximo da Detroit de 2038, uma cidade rejuvenescida pelo desenvolvimento de androides eficientes que existem apenas para servir os humanos. Mas tudo isto está prestes a mudar. Neste thriller neo-noir focado na narrativa e repleto de reviravoltas onde os androides se irão libertar das amarras da sua programação e tentar conquistar a sua liberdade, os jogadores terão que fazer escolhas que poderão alterar o desenlace da história.

Com a chegada da campanha "Escolhas Essenciais" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir a Edição Premium de Batman: Arkham Knight a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 65% e, em vez de 49,99€, está agora disponível por apenas 17,49€. Aquí, o Scarecrow regressa para um final explosivo da série Arkham, onde irá reunir um grupo impressionante de supervilões, como Penguin, Two-Face e Harley Quinn. Batman: Arkham Knight apresenta o Batmobile da Rocksteady, e os jogadores poderão desfrutar da derradeira experiência do Batman com este icónico veículo.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o Gran Turismo™ Sport Spec II, NBA 2K21 ou o Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition também passam a estar passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Batman: Arkham Knight Edição Premium: 17,49€ (Antes 49,99€)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standard Edition: 49,69€ (Antes 69,99€)

Detroit: Become Human: 14,99€ (Antes 29,99€)

Gran Turismo™ Sport Spec II: 14,99€ (Antes 29,99€)

Middle-earth™: Shadow of War™: 14,79€ (Antes 39,99€)

NBA 2K21: 19,59€ (Antes 69,99€)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition: 17,99€ (Antes 89,99€)

PGA TOUR 2K21 Deluxe Edition Bundle: 34,99€ (Antes 69,99€)

Project CARS 3 Deluxe Edition: 39,99€ (Antes 99,99€)

Watch Dogs®: Legion Gold Edition: 59,99€ (Antes 99,99€)