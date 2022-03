Campanha “Escolhas Essenciais” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, para além da campanha "Jogos por menos de 15€", também regressa hoje à PlayStation®Store a campanha "Escolhas Essenciais", o que significa que os jogadores poderão desfrutar de ainda mais títulos a preços únicos até ao próximo dia 16 de março.

Entre as ofertas disponíveis destaque para Ultimate Edition do FIFA 22 (disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5) que, com estas promoções, passa a estar disponível por apenas 44,99€ (antes 99,99€) na PlayStation®Store. Esta Edição inclui 4600 FIFA Points e ainda uma atualização de ativação dupla (que permite aos jogadores atualizarem a sua cópia para a PlayStation®5 sem custos adicionais).

Destaque ainda para Among Us, um jogo em grupo online único, onde os jogadores terão de se preparar para a partida, ao mesmo tempo que deverão ter cuidado com o Impostor e que, com esta campanha, passa a estar disponível na PlayStation®Store por apenas 3,19€ em vez dos habituais 3,99€.

Há mais novidades e, graças a esta campanha, até ao próximo dia 16 de março, outros grandes títulos poderão ser adquiridos a preços únicos na PlayStation®Store. É o caso de Dead by Daylight, um jogo multijogador 1v4 que se inspira em todas as vertentes do mundo do terror, de um slasher poderoso e uma aterradora entidade paranormal, e que passa a custar apenas 11,99€ em vez de 29,99€; do incrível The Last of Us Parte II, que dá continuidade aos eventos de The Last of Us, e é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie, agora por apenas 19,99€ em vez dos habituais 39,99€; e do inigualável Marvel’s Spider-Man, um jogo protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo e que, com esta campanha, em vez de 39,99€, passa a custar também apenas 19,99€ na PlayStation®Store.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted, ASTRO BOT Rescue Mission™ e, entre outros, TEKKEN 7 - Definitive Edition, também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Mais há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Among Us: 3,19€ (3,99€);

ASTRO BOT Rescue Mission™: 15,99€ (39,99€);

Battlefield™ 2042 Gold Edition PS4™ & PS5™: 74,99€ (99,99€);

Car Mechanic Simulator 2021: 22,49€ (29,99€);

Dead By Daylight PS4 & PS5: 11,99€ (29,99€);

Disco Elysium - The Final Cut: 25,99€ (39,99€);

Dying Light: Platinum Edition: 14,99€ (49,99€);

FIFA 22 Ultimate Edition PS4™ e PS5™: 44,99€ (99,99€);

Five Nights at Freddy's: Help Wanted: 14,99€ (29,99€);

Hell Let Loose: 27,99€ (39,99€);

Life is Strange: True Colors – Edição Ultimate PS4 & PS5: 59,99€ (79,99€);

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5: 35,99€ (59,99€);

Lost in Random™ PS4™ & PS5™: 14,99€ (29,99€);

Marvel’s Spider-Man: 19,99€ (39,99€);

MLB® The Show™ 21 PS5: 20,09€ (29,99€);

Need for Speed™ Heat: 13,99€ (69,99€);

Saints Row: The Third Remastered (PS5 Edition): 9,99€ (39,99€);

TEKKEN 7 - Definitive Edition: 29,99€ (119,99€);

The Last of Us Part II: 19,99€ (39,99€);

The Last of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 29,99€ (49,99€);