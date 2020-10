Campanha “Jogos de uma geração” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Jogos de uma geração" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes aventuras para a PlayStation®4 a preços únicos até ao próximo dia 14 de outubro.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o aclamado título da Sucker Punch, Ghost of Tsushima, onde após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. De realçar que, ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, que antes custava 69,99€ e agora pode ser adquirida por 55,29€, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Destaque ainda para Star Wars™ Jedi: Fallen Order™, que recebeu um desconto de 50%, o que significa que está agora disponível por 34,99€ em vez dos 69,99€ habituais. Aqui, uma aventura na terceira pessoa criada pela Respawn Entertainment espera pelos jogadores, e um padawan abandonado terá de completar o seu treino, desenvolver novos poderes da Força e dominar o sabre de luz.

Com a chegada da campanha "Jogos de uma geração" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir Overwatch® Legendary Edition a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 67% e, em vez de 59,99€, está agora disponível por 19,79€. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de assumir o seu lugar no mundo de Overwatch e escolher o seu herói de um elenco diversificado de soldados, cientistas, aventureiros e esquisitões. Manipular o tempo, desafiar as leis da física e usar um reportório alucinante de poderes e armas extraordinárias será um verdadeiro desafio.

Há mais títulos em destaque e, em baixo, estão alguns deles:

Batman: Arkham Collection: Antes 59,99 € - agora 19,79 €.

Borderlands: Game of the Year Edition: Antes 29,99 € - agora 9,89 €.

DRAGON BALL FIGHTERZ: Antes 69,99 € - agora 13,99 €.

F1 2020: Antes 69,99 € - agora 41,99 €.

L.A. Noire: Antes 39,99 € - agora 19,99 €.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: Antes 29,99 € - agora 5,99 €.

MONSTER HUNTER: WORLD™: Antes 19,99 € - agora 14,99 €.

MotoGP™20: Antes 69,99 € - agora 34,99 €.

The Witcher 3: Wild Hunt: Antes 29,99 € - agora 8,99 €.

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition: Antes 59,99 € - agora 19,79 €