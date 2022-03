Campanha “Jogos por menos de 15€” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Jogos por menos de 15€" arranca hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 16 de março, adquirir grandes títulos por menos de 15€. Assassin's Creed® Origins, Detroit: Become Human, inFAMOUS Second Son™ e Far Cry 4 são alguns dos jogos em destaque.

O Assassin's Creed® Origins, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 69,99€, passa a custar, com esta promoção, 13,99€, o que representa um desconto de 80% em relação ao seu preço original. Já o Detroit: Become Human, um thriller neo-noir focado na narrativa, que convida os jogadores a entrarem no futuro próximo da Detroit de 2038, pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 14,99€ em vez dos 29,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Jogos por menos de 15€" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de levarem as suas espetaculares habilidades ao limite e verem como as suas escolhas afetam a cidade e as pessoas à sua volta em inFAMOUS Second Son™ por apenas 9,99€ (antes 19,99€). Terão ainda a oportunidade de vestirem a pele de Ajay Ghale e viajarem para Kyrat para cumprirem o último desejo da sua mãe por um preço único, já que Far Cry 4 está, até ao próximo dia 16 de março, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 70%, o que significa que está agora disponível por apenas 8,99€ em vez dos 29,99€ habituais.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

7 Days to Die: 6,99€ (Antes: 34,99€)

Assassin's Creed® Origins: 13,99€ (Antes: 69,99€)

Assassin's Creed® Rogue Remastered: 11,99€ (Antes: 29,99€)

Assassin's Creed® Syndicate: 8,99€ (Antes: 29,99€)

Bayonetta: 9,99€ (Antes: 24,99€)

Detroit: Become Human: 14,99€ (Antes: 29,99€)

DiRT Rally 2.0: 7,49€ (Antes: 29,99€)

Far Cry®3 Classic Edition: 11,99€ (Antes: 29,99€)

Far Cry 4: 8,99€ (Antes: 29,99€)

FOR HONOR™ STANDARD EDITION: 7,49€ (Antes: 29,99€)

Friday the 13th: The Game: 3,62€ (Antes: 14,49€)

inFAMOUS Second Son™: 9,99€ (Antes: 19,99€)

Jurassic World Evolution: 9,99€ (Antes: 49,99€)

MONOPOLY PLUS: 4,49€ (Antes: 14,99€)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition: 14,69€ (Antes: 97,99€)

Rayman Legends: 4,99€ (Antes: 19,99€)

South Park™: The Fractured but Whole™: 14,99€ (Antes: 59,99€)

The Forest: 6,79€ (Antes: 16,99€)