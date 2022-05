Campanha “Jogos por menos de 20€” arranca hoje na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, para além da campanha "Days of Play", que começa hoje e termina no próximo dia 08 de junho na PlayStation®Store e nos pontos de venda habituais com ofertas para todos os jogadores, também arranca hoje na PlayStation®Store a campanha "Jogos por menos de 20€", o que significa que os jogadores também poderão, até 08 de junho, adquirir grandes títulos por menos de 20€.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o Far Cry 4, que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 9,89€ (antes 29,99€) na PlayStation®Store. Aqui os jogadores vestirão a pele de Ajay Ghale, que partirá numa viagem para Kyrat, um país pleno de tradição e violência escondido nos imensos Himalaias, para cumprirem o último desejo da sua mãe.

Destaque ainda para o jogo de ação corpo-a-corpo desenvolvido pela Ubisoft Montreal em colaboração com outros estúdios Ubisoft, For Honor™, cuja Edição Standard custa agora 7,49€ (antes 29,99€) na PlayStation®Store.

Com a chegada da campanha "Jogos por menos de 20€" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 86% e, em vez de 69,99€, está agora disponível por apenas 9,79€. Para além de uma história exclusiva e original, o jogo conta ainda com um elenco de loucos, uma jogabilidade emocionante e, entre outras coisas, arenas abertas com muitas interações para descobrir.

Para além destes títulos, outros como o Job Simulator, L. A. Noire ou o ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 também passam a estar passam a estar disponíveis na PlayStation®Store por menos de 20€. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Far Cry 4: 9,89€ (Antes: 29,99€);

For Honor™ Standard Edition: 7,49€ (Antes: 29,99€);

Job Simulator: 13,99€ (Antes: 19,99€);

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven: 9,79€ (Antes: 69,99€);

L. A. Noire: 19,99€ (Antes: 39,99€);

Little Nightmares: 4,99€ (Antes: 19,99€);

Mafia II: Definitive Edition: 9,89€ (Antes: 29,99€);

Metro Exodus: 7,49€ (Antes: 29,99€);

Monopoly Family Fun Pack: 8,99€ (Antes: 29,99€);

Need for Speed™ Payback: 8,09€ (Antes: 29,99€);

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: 13,99€ (Antes: 69,99€);

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: 13,49€ (Antes: 29,99€);

The Crew® 2 Standard Edition: 9,99€ (Antes: 49,99€);

Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition: 12,49€ (Antes: 49,99€);