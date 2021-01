Campanha “Jogos por menos de 20€” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Jogos por menos de 20€" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 3 de fevereiro.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o aclamado título do lendário criador de jogos Hideo Kojima, Death Stranding, que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 19,99€ (antes 69,99€) na PlayStation®Store. Este inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura, passa-se num futuro próximo, após o planeta ter sido abalado por explosões misteriosas que desencadearam uma série de eventos sobrenaturais a que se chamou Maré de Morte. Neste cenário infestado por criaturas extranaturais, a ameaça de uma extinção em massa paira sobre o mundo e cabe ao protagonista, Sam Porter Bridges, atravessar a paisagem devastada e salvar a humanidade da aniquilação iminente.

Destaque ainda para Need for Speed™ Payback que custa agora 8,99€ (antes 29,99€) na PlayStation®Store. Aqui, os jogadores e a sua equipa veem-se divididos pela traição e reunidos pela sede de vingança contra The House, um cartel nefasto que domina os casinos, os criminosos e os polícias da cidade. Neste corrupto paraíso do jogo, a parada é alta e The House vence sempre. Os jogadores terão de jogar num mundo repleto de eventos variados e desafiantes com Tyler, o piloto; Mac, o exibicionista; e Jess, a condutora de fugas. Cada um deles terá de participar em corridas, missões e desafios para conquistar o respeito do submundo do Valley e competir na derradeira corrida para derrubar The House.

Com a chegada da campanha "Jogos por menos de 20€" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir Assassin’s Creed Origins a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 80% e, em vez de 69,99€, está agora disponível por apenas 13,99€. Com este título os jogadores terão a oportunidade de viajar até ao Antigo Egito para desvendar segredos sombrios e mitos esquecidos enquanto voltam ao momento inicial: as origens da lendária Irmandade dos Assassinos.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o DRAGON BALL FIGHTERZ, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition, Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, GRID Ultimate Edition ou o Injustice 2 – Legendary Edition também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store por menos de 20€. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Death Stranding: 19,99€ (Antes: 69,99€)

Assassin’s Creed Origins: 13,99€ (Antes: 69,99€)

Dead By Daylight: Edição Especial: 14,99€ (Antes: 29,99€)

DRAGON BALL FIGHTERZ: 11,19€ (Antes: 69,99€)

GRID Ultimate Edition: 15,99€ (Antes: 44,99€)

House Flipper: 17,49€ (Antes: 24,99€)

Injustice 2 – Legendary Edition: 19,79€ (Antes: 54,99€)

JUMP FORCE - Deluxe Edition: 19,99€ (Antes: 97,99€)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker: 9,79€ (Antes: 69,99€)

Need for Speed™ Payback: 8,99€ (Antes: 29,99€)

Overcooked: Gourmet Edition: 7,99€ (Antes: 19,99€)

Payday 2: Crimewave Edition: 3,59€ (Antes: 19,99€)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe: 19,99€ (Antes: 49,99€)

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition: 19,99€ (Antes: 49,99€)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition: 5,99€ (Antes: 29,99€)

The Crew 2 – Edição Deluxe: 11,99€ (Antes: 59,99€)

De recordar que até ao final do dia de hoje está a decorrer ainda uma campanha no âmbito dos Saldos de Janeiro da PlayStation®Store, que permite aos jogadores adquirirem uma subscrição anual do PlayStation®Plus e/ou do PlayStationTMNow (cada uma custa 59,99€) e usufruírem do respetivo serviço durante não 12, mas 15 meses. No caso do PlayStation®Plus a oferta está disponível apenas para quem não tem uma subscrição.

De recordar ainda que o PlayStation™Now oferece aos jogadores a possibilidade de jogarem de forma ilimitada uma biblioteca que se renova mensalmente e que inclui já mais de 700 títulos da PS2™, PS3™ e PS4™ entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes que se podem jogar tanto na PlayStation®4 e na PlayStation®5 como num PC com Windows com um DualShock®4. E que o PlayStation®Plus* oferece aos que ainda não são membros a oportunidade de subscreverem agora o serviço e de desfrutarem de jogos com outros jogadores online. Além disso, ao juntar-se a esta comunidade, é ainda de realçar que os jogadores também poderão transferir novos jogos mensalmente sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Poderão ainda beneficiar, entre outras coisas, de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store e de conteúdos gratuitos descarregáveis para jogos como Fortnite, Call Of Duty® Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends.

Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro.