Campanha “Mega Março” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Mega Março" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 30 de março.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a versão para a PlayStation®4 do FIFA 22 que, com estas promoções, passa a estar disponível, até 30 de março, por apenas 18,19€ (antes 69,99€) na PlayStation®Store. Mas não é só. Com a chegada da campanha "Mega Março" à PlayStation®Store, também os jogadores da PlayStation®5 poderão desfrutar do FIFA 22 a um preço único, já que a versão para a PS5™ do jogo passa a estar disponível por apenas 27,99€ em vez dos habituais 79,99€. Powered by Football™, o EA SPORTS™ FIFA 22 aproxima o jogo ainda mais da realidade com melhorias da jogabilidade fundamentais e uma nova temporada de inovação em todos os modos. Aqui, cada momento em campo é elevado com HyperMotion, uma tecnologia de jogo concebida para libertar o poder da PlayStation®5.

A Edição Deluxe do Assassin’s Creed Valhalla, disponível para os jogadores tanto da PlayStation®5 como da PlayStation®4, também está em destaque nesta campanha já que até 30 de março poderá ser adquirido por apenas 35,99€ em vez dos 89,99€ habituais, o que representa um desconto de 60% face ao seu valor original. Esta edição inclui o jogo e o Ultimate Pack, que contém o Berserker Gear Pack, o Berserker Settlement Pack, o Berserker Longship Pack e muito mais.

Destaque ainda para a Edição Deluxe PS4 & PS5 do Back 4 Blood, que custa agora 49,99€ (antes 99,99€) na PlayStation®Store, o que significa que, por um preço único, os jogadores poderão desfrutar deste shooter na primeira pessoa cheio de emoção e com espírito cooperativo, criado pela equipa da reconhecida série Left 4 Dead.

Com a chegada da campanha "Mega Março" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir a Deluxe Edition do HITMAN 3 a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 50% e, em vez de 89,99€, está agora disponível por apenas 44,99€ na PlayStation®Store. Esta Edição, para além do jogo, inclui novos e empolgantes conteúdos através do Deluxe Pack e todo o conteúdo da Standard Edition.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o Battlefield 2042, DEATHLOOP, DRAGON BALL FIGHTERZ ou F1® 2021 PS4 & PS5 também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Apex Legends™ - Champion Edition: 27,99€ (Antes: 39,99€);

Assassin's Creed® Odyssey - Gold Edition: 29,99€ (Antes: 99,99€);

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition: 34,49€ (Antes: 114,99€);

Assassin’s Creed Valhalla: 27,99€ (Antes: 69,99€);

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe: 35,99€ (Antes: 89,99€);

Back 4 Blood: Deluxe Edition: 49,99€ (Antes: 99,99€);

Battlefield 2042: 39,99€ (Antes: 79,99€);

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 23,09€ (Antes: 69,99€);

DEATHLOOP: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition: 48,99€ (Antes: 69,99€);

DRAGON BALL FIGHTERZ: 9,79€ (Antes: 69,99€);

F1® 2021 PS4 & PS5: 13,99€ (Antes: 69,99€);

FIFA 22 PS4™: 18,19€ (Antes: 69,99€);

FIFA 22 PS5™: 27,99€ (Antes: 79,99€);

Final Fantasy VII Remake: 27,99€ (Antes: 69,99€);

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: 44,79€ (Antes: 79,99€);

Marvel’s Guardians of the Galaxy - Deluxe Edition: 39,99€ (Antes: 79,99€);

Hades: 19,99€ (Antes: 24,99€);

HITMAN 3 - Deluxe Edition: 44,99€ (Antes: 89,99€);

It Takes Two PS4™ & PS5™: 15,99€ (Antes: 39,99€);

Just Dance® 2022 PS5: 29,99€ (Antes: 59,99€);

Lost Judgment – Edição Digital Ultimate PS4 & PS5: 49,49€ (Antes: 89,99€);

Madden NFL 22 PS4: 20,99€ (Antes: 69,99€);

Marvel’s Guardians of the Galaxy PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Marvel's Avengers: 19,99€ (Antes: 49,99€);

Mass Effect™ Legendary Edition: 27,99€ (Antes: 69,99€);

Conjunto Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition: 29,99€ (Antes: 99,99€);

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle for PS4 & PS5: 24,64€ (Antes: 84,99€);

Need for Speed™ Heat Edição Deluxe: 15,99€ (Antes: 79,99€);

EA SPORTS™ NHL® 22: 29,99€ (Antes: 99,99€);

Resident Evil – Pacote Triplo: 19,99€ (Antes: 49,99€);

Riders Republic™ - Edição Gold PS4 & PS5: 49,99€ (Antes: 99,99€);

Riders Republic™ PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Spyro™ Reignited Trilogy: 13,99€ (Antes: 39,99€);

STAR WARS Jedi: Fallen Order™: 9,99€ (Antes: 49,99€);

The Sims™ 4: 4,79€ (Antes: 39,99€);

UFC® 4 Deluxe Edition: 19,99€ (Antes: 79,99€);