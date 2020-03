Campanha “Mega Março” da PS Store arranca hoje

Arrancou hoje a campanha "Mega Março" da PlayStation®Store, que permitirá aos jogadores, até às 11h59 do próximo dia 1 de abril, poupar até 65% em grandes títulos para a PlayStation®4. Battlefield™ V, RESIDENT EVIL 2, The Crew® 2 e STAR WARS™ Battlefront™ II são alguns dos jogos em destaque.

Por exemplo, a Edição Ano 2 do Battlefield™ V, que antes estava disponível por 59,99€, com esta vaga de promoções, pode agora ser adquirida por apenas 24,99€ na PlayStation®Store, o que representa um desconto de 58% face ao seu preço original. Já a Deluxe Edition do RESIDENT EVIL 2, um dos jogos mais icónicos de todos os tempos, custa agora 24,99€ em vez dos 49,99€ habituais.

The Crew® 2, que dá aos jogadores a oportunidade de entrarem no mundo dos desportos motorizados americanos enquanto exploram e dominam a terra, o mar e o ar dos EUA num dos mundos abertos mais emocionantes de sempre, também teve direito a um desconto único e, em vez de 69,99€, custa agora apenas 14,99€ na PlayStation®Store.

As novidades não ficam por aqui e existem muitos outros jogos para a PlayStation®4 em promoção na PlayStation®Store. É o caso de STAR WARS™ Battlefront™ II por exemplo, cuja Edição Celebration custa agora 23,99€ em vez de 39,99€; de Assassin’s Creed® Origins e de Far Cry®5, que passaram ambos a estar disponíveis por apenas 14,99€ em vez de 69,99€.