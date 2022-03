Campanha “Oferta de Fim de Semana” disponível na PS Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Oferta de Fim de Semana" arrancou hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 21 de março, adquirir grandes títulos com descontos únicos. Assassin's Creed® Odyssey, DOOM Eternal, Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction e Watch Dogs®: Legion são alguns dos jogos em destaque.

Com a chegada da campanha "Oferta de Fim de Semana" à PlayStation®Store, chega Assassin's Creed® Odyssey para a PlayStation®4 que, ao invés dos habituais 69,99€, pode ser adquirido, a partir de hoje, por apenas 17,49€, ou seja, com um desconto de 75%. Aqui, os jogadores terão de forjar o seu próprio caminho através de um mundo belo onde as montanhas e o mar colidem. Terão ainda a oportunidade de conhecerem as figuras mais importantes da Grécia Antiga e de descobrirem um ponto fulcral da história que moldou a civilização ocidental.

Com esta campanha também a Standard Edition de DOOM Eternal, que antes custava 39,99€, passa a estar disponível, na PlayStation®Store, por um preço único de apenas 15,99€, o que representa um desconto de 60% em relação ao seu preço original. Aqui, os exércitos do Inferno invadiram a Terra e os jogadores terão a oportunidade de se tornarem Slayer numa campanha épica para jogador individual, e vencerem os demónios em várias dimensões, de forma a impedir a destruição da humanidade.

As novidades não ficam por aqui e, até ao próximo dia 21 de março, os jogadores terão ainda a oportunidade de adquirir a Edição Standard de Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 por apenas 32,49€ (antes 49,99€), usufruindo de um desconto de 35%. Neste jogo, os Operators de elite do Rainbow Six unem-se para enfrentar um inimigo comum: uma ameaça extraterrestre altamente letal conhecida como Archaeans. Conhecimento, cooperação e uma abordagem tática serão as melhores armas dos jogadores contra esta ameaça letal.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de construir uma resistência com praticamente qualquer pessoa que encontrarem na rua, à medida que fazem hacking, se infiltram e lutam para recuperarem a Londres de um futuro próximo que está à beira da ruína, por um preço único, já que com a chegada da campanha "Oferta de Fim de Semana" à PlayStation®Store, o título Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 passa a custar 19,59€ em vez dos habituais 69,99€.

