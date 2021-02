A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "PlayStation Indies" arranca hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 10 de março, adquirir grandes jogos com descontos únicos que vão até aos 75%. Cuphead, Fall Guys: Ultimate Knockout, Five Nights at Freddy's: Help Wanted, Overcooked! 2 e The Walking Dead: Saints & Sinners são alguns dos títulos em destaque.

O Cuphead, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 19,99€, passa a custar, com esta promoção, 14,99€, o que representa um desconto de 25% em relação ao seu preço original. Já o divertido e caótico Fall Guys: Ultimate Knockout pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 14,99€ em vez dos 19,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "PlayStation Indies" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de sobreviver a terríveis encontros em Five Nights at Freddy's: Help Wanted – Bundle por um preço único de 17,49€ (antes 34,99€). Terão ainda a oportunidade de voltar ao Reino das Cebolas com uma nova dose de caótica ação culinária por apenas 12,49€, já que Overcooked! 2 está, a partir de hoje, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 50%.

Também a partir de hoje, os jogadores terão ainda a oportunidade de enfrentar os horrores que os vivos e os mortos oferecem numa aventura em VR no universo de The Walking Dead por apenas 27,99€, já que a Standard Edition de The Walking Dead: Saints & Sinners passa a estar disponível com um desconto de 30%.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Car Mechanic Simulator: 16,49€ (Antes 29,99€)

Cuphead: 14,99€ (Antes 19,99€)

Descenders: 13,19€ (Antes 21,99€)

Fall Guys: Ultimate Knockout: 14,99€ (Antes 19,99€)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – Bundle: 17,49€ (Antes 34,99€)

Gang Beasts: 9,99€ (Antes 19,99€)

Golf With Your Friends: 11,99€ (Antes 19,99€)

House Flipper: 16,24€ (Antes 24,99€)

Human: Fall Flat: 7,49€ (Antes 14,99€)

Hunt: Showdown: 15,99€ (Antes 39,99€)

Job Simulator: 12,99€ (Antes 19,99€)

Little Nightmares Complete Edition: 7,49€ (Antes 29,99€)

Maneater PS4 & PS5: 23,99€ (Antes 39,99€)

Moving Out: 14,99€ (Antes 24,99€)

Outlast 2: 4,49€ (Antes 29,99€)

Overcooked! 2: 12,49€ (Antes 24,99€)

Pistol Whip: 18,51€ (Antes 28,49€)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: 19,49€ (Antes 29,99€)

Stranded Deep: 11,99€ (Antes 19,99€)

Subnautica: 19,49€ (Antes 29,99€)

SUPERHOT VR: 9,99€ (Antes 24,99€)

SUPERLIMINAL: 14,69€ (Antes 20,99€)

The Escapists 2: 5,49€ (Antes 21,99€)

The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition: 27,99€ (Antes 39,99€)

Truck Driver: 27,99€ (Antes 39,99€)

Undertale: 10,49€ (Antes 14,99€)

Untitled Goose Game: 13,99€ (Antes 19,99€)