Campanha 'PlayStation Indies' está de volta

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "PlayStation Indies" regressa hoje à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 18 de junho, adquirir grandes jogos com descontos únicos que vão até aos 75%. Ashen, CarX Drift Racing Online, Curse of the Dead Gods e Disco Elysium - The Final Cut são alguns dos títulos em destaque.

Ashen, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 39,99€, passa a custar, com esta promoção, 15,99€, o que representa um desconto de 60% em relação ao seu preço original. Já CarX Drift Racing Online pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 15,59€ em vez dos 23,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "PlayStation Indies" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de procurar riquezas incalculáveis, a vida eterna e poder divino em Curse of the Dead Gods por um preço único de 13,99€ (antes 19,99€). Terão ainda a oportunidade de vestir a pele de um detetive com um sistema de habilidades único à sua disposição por apenas 27,99€, já que Disco Elysium - The Final Cut está, a partir de hoje, disponível na PlayStation®Store com um desconto de 30%.