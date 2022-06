Campanha “PlayStationPlus Descontos Duplos” arrancou

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, para além das campanhas "Jogos por menos de 15€" e "PlayStation Indies", também regressa hoje à PlayStation®Store, a campanha "PlayStation®Plus Descontos Duplos", o que significa que os jogadores poderão, até dia 22 de junho, adquirir grandes jogos com descontos únicos. Membros do PlayStation®Plus terão acesso a descontos a dobrar. Battlefield™ 2042 PS4™ & PS5™, Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle e Dying Light: The Following – Edição Alargada são algumas das ofertas em destaque.

A versão para a PS5™ do Battlefield™ 2042, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 79,99€, passa a custar, com esta promoção, 59,99€, o que representa um desconto de 25% face ao seu preço original. Os jogadores com uma subscrição ativa do serviço PlayStation®Plus terão acesso a um desconto duplo, perfazendo um total de 50% de desconto, o que significa que poderão adquirir o jogo por apenas 39,99€. Por outro lado, a versão para a PS4™ do jogo, custa agora 52,49€ (Antes 69,99€) na PlayStation®Store. Membros do PlayStation®Plus poderão adquiri-la por apenas 34,99€.

A partir de hoje, os jogadores também terão a oportunidade de adquirir o Bundle Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card por apenas 32,39€ na PlayStation®Store, já que o título está com um desconto de 28% (antes custava 44,99€). Jogo está disponível com 56% de desconto para os jogadores com subscrição ativa do PlayStation®Plus.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "PlayStation®Plus Descontos Duplos" à PlayStation®Store, os jogadores poderão ainda adquirir a Edição Alargada de Dying Light: The Following por apenas 20,39€, enquanto os membros do PlayStation®Plus terão um desconto adicional e poderão comprá-la por apenas 10,79€ (antes estava disponível por 29,99€).

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Battlefield™ 2042 PS4™: 52,49€ (Antes: 69,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Battlefield™ 2042 PS5™: 59,99€ (Antes: 79,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle: 32,39€ (Antes: 44,99€) – 28% de desconto // 56% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Dying Light: The Following – Edição Alargada: 20,39€ (Antes: 29,99€) – 32% de desconto // 64% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Bloodborne™: 13,99€ (Antes: 19,99€) – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4™ & PS5™: 69,99€ (Antes: 99,99€) – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy: 29,99€ (Antes: 39,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Devil May Cry 5 + Vergil: 19,79€ (Antes: 29,99€) – 34% de desconto // 68% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Devil May Cry 5 Special Edition: 29,99€ (Antes: 39,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

DOOM Eternal Standard Edition: 29,99€ (Antes: 39,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

DRAGON BALL FIGHTERZ: 39,89€ (Antes: 69,99€) – 43% de desconto // 86% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Fallout 76: 24,79€ (Antes: 39,99€) – 38% de desconto // 76% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle: 62,99€ (Antes: 89,99€) – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle: 41,99€ (Antes: 59,99€) – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Insurgency: Sandstorm - Gold Edition: 62,39€ (Antes: 79,99€) – 22% de desconto // 44% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Just Dance® 2022: 40,19€ (Antes: 59,99€) – 33% de desconto // 66% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Lost Judgment Edição Digital Ultimate PS4 & PS5: 67,49€ (Antes: 89,99€) – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto: 32,49€ (Antes: 49,99€) – 35% de desconto // 70% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition: 47,99€ (Antes: 79,99€) – 40% de desconto // 80% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Persona 5 Royal Deluxe Edition: 45,49€ (Antes: 69,99€) – 35% de desconto // 70% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe: 43,39€ (Antes: 69,99€) – 38% de desconto // 76% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 66,99€ (Antes: 99,99€) – 33% de desconto // 66% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

TEKKEN 7: 27,49€ (Antes: 49,99€) – 45% de desconto // 90% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;

The Crew 2 Special Edition: 35,99€ (Antes: 59,99€) – 40% de desconto // 80% de desconto para subscritores do PlayStation®Plus;