Campanha “Prequelas & Sequelas” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Prequelas & Sequelas" arranca hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 24 de março, adquirir grandes títulos com descontos únicos. Assassin's Creed® III: Remastered, Battlefield™ V, Spyro™ Reignited Trilogy e STAR WARS™ Battlefront™ II são alguns dos jogos em destaque.

O Assassin's Creed® III: Remastered, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 39,99€, passa a custar, com esta promoção, 13,99€, o que representa um desconto de 65% em relação ao seu preço original. Já o Battlefield™ V, onde os jogadores têm a oportunidade de participar no maior conflito da humanidade, pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 9,99€€ em vez dos 49,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Prequelas & Sequelas" à PlayStation®Store, os jogadores também poderão adquirir Spyro™ Reignited Trilogy por um preço único de 15,99€ (antes 39,99€). Terão ainda a oportunidade de embarcar numa experiência STAR WARS repleta de ação da série de jogos HD de STAR WARS mais vendida de sempre por apenas 9,99€, já que STAR WARS™ Battlefront™ II está, até ao próximo dia 24 de março, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 60%.

A partir de hoje, os jogadores terão ainda a oportunidade de viver a vida de um gangster durante a era dourada do crime organizado numa remasterização em HD por apenas 14,99€, já que Mafia II Definitive Edition passa a estar disponível com um desconto de 50% (antes custava 29,99€).

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Assassin's Creed® III: Remastered: 13,99€ (Antes 39,99€)

Battlefield™ V: 9,99€ (Antes 49,99€)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan Bundle: 29,99€ (Antes 49,99€)

DEAD RISING- Pacote Triplo: 14,99€ (Antes 49,99€)

Injustice™ 2 - Legendary Edition: 19,79€ (Antes 54,99€)

Just Cause 4 - Complete Edition: 17,49€ (Antes 69,99€)

Mafia II Definitive Edition: 14,99€ (Antes 29,99€)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy: 9,99€ (Antes 39,99€)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2: 4,99€ (Antes 19,99€)

Spyro™ Reignited Trilogy: 15,99€ (Antes 39,99€)

STAR WARS™ Battlefront™ II: 9,99€ (Antes 24,99€)