Campanha “Sucessos no Japão” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Sucessos no Japão" está de regresso à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 24 de fevereiro, adquirir grandes jogos desenvolvidos no Extremo Oriente com descontos únicos que vão até aos 75%. 13 Sentinels: Aegis Rim, ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN, CODE VEIN, DARK SOULS™: REMASTERED e DRAGON BALL Z: KAKAROT são alguns dos títulos em destaque.

O 13 Sentinels: Aegis Rim, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 59,99€, passa a custar, com esta promoção, 29,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Já o ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN, onde os combates aéreos nunca foram tão gratificantes, pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 9,79€ em vez dos 69,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Sucessos no Japão" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de desvendar o passado e de escapar ao pesadelo em CODE VEIN por um preço único de 19,59€ (antes 69,99€). Terão ainda a oportunidade de regressar a Lordran com uma magnífica remasterização com detalhes espantosos em alta definição por apenas 11,99€, já que DARK SOULS™: REMASTERED está, até ao próximo dia 24 de fevereiro, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 70%.

A partir de hoje, os jogadores terão ainda a oportunidade de recordar a história de Goku e dos outros guerreiros Z por apenas 27,99€, já que DRAGON BALL Z: KAKAROT passa a estar disponível com um desconto de 60%.

Principais ofertas desta campanha:

13 Sentinels: Aegis Rim: 29,99€ (Antes 59,99€)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN: 9,79€ (Antes 69,99€)

CODE VEIN: 19,59€ (Antes 69,99€)

DARK SOULS™: REMASTERED: 11,99€ (Antes 39,99€)

DARK SOULS™ III: 12,49€ (Antes 49,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT: 27,99€ (Antes 69,99€)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven Bundle: 9,79€ (Antes 69,99€)

JUMP FORCE: 9,79€ (Antes 69,99€)

KINGDOM HEARTS All-In-One Package: 27,49€ (Antes 109,99€)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4: 9,99€ (Antes 19,99€)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy: 13,99€ (Antes 69,99€)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist - Link Evolution: 15,99€ (Antes 39,99€)