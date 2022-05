Campeonato Nacional de Futebol Virtual decide-se no Oeiras Gaming 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As eLiga Portugal Finals decorrem este fim de semana, 14 e 15 de maio, e os oito clubes que vão lutar pelo título nacional terão na bancada adeptos fervorosos a tentar empurrá-los para a vitória.

Isto porque os encontros decisivos serão disputados no Oeiras Gaming 2022, festival de Gaming e Esports que decorre, nos mesmos dias, no Pavilhão Leões Porto Salvo, em Oeiras.

Os jogos relativos aos quartos de final estão marcados para sábado, a partir das 15H00, com os quatro vencedores a voltarem à ação no domingo, à mesma hora, para disputar a Taça.

De manhã, ainda antes dos derradeiros encontros, outro título será disputado, desta feita com os próprios fãs a agarrarem no comando para disputar os playoffs do eLiga Portugal Fan Challenge, competição exclusiva para jogadores não-profissionais de FIFA22.

Os ingressos para o evento, com um custo diário de 5€, já estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui.