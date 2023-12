Campo Zinedine Zidane disponível no EA Sports FC 24

Hoje, o EA SPORTS FC anunciou a integração do campo Z5 no modo de jogo EA SPORTS FC 24 VOLTA FOOTBALL.

O campo da vida real, localizado no Complexo Desportivo Z5 em Aix-en-Provence, foi replicado no jogo e está agora acessível no modo Volta Squads em VOLTA FOOTBALL e 4v4 Rush/5v5 e em VOLTA FOOTBALL Kick-Off.

O EA SPORTS FC fez uma parceria com o EA SPORTS FC 24 ICON e embaixador global Zinedine Zidane no início deste ano para lançar o campo de futebol de base no Complexo Desportivo Z5, como parte da iniciativa FC FUTURES, que trabalha em estreita colaboração com a lenda do futebol para fornecer acesso, sessões de treino, mentoria e desenvolvimento a crianças da área. Para anunciar a iniciativa, Zidane organizou uma sessão de treino a nível comunitário no Complexo Deportivo Z5 com crianças locais ao lado do ex-companheiro de equipa David Beckham.

"Se me tivessem dito quando era mais novo que iria aparecer num jogo como o FC 24, não teria acreditado", disse Zinedine Zidane. "O Z5 é um projeto familiar que tenho muito perto do meu coração, e depois de fazer uma parceria com o EA SPORTS FC no início deste ano para lançar o novo campo, tê-lo agora jogável num jogo tão grande quanto o FC 24 é um grande marco; é realmente incrível."

Em abril deste ano, a EA SPORTS™ revelou o FC FUTURES, um plano para investir significativamente 10 milhões de dólares em futebol de nível comunitário a uma escala global. O campo Z5 foi parcialmente financiado pelo EA SPORTS FC e seu lançamento na comunidade é apenas uma de uma série de ativações do FC FUTURES que ocorreram como parte do compromisso do EA SPORTS FC em usar a sua plataforma na interseção do futebol virtual e da vida real, para melhorar o acesso à modalidade e fazer o jogo crescer para todos.

Assets para download, incluindo um pequeno vídeo que ilustra o campo Z5 no jogo, estão disponíveis aqui. Podes assistir ao trailer no canal do Instagram de Zinedine Zidane aqui.

Outros eventos e revelações do FC FUTURES para desenvolver o futebol comunitário em todo o mundo devem ser anunciados em 2024. Para mais informações sobre os campos do FC FUTURES, podes consultar a página web aqui.

EA SPORTS FC™ 24 já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™. Faz o download do EA SPORTS Mobile na App Store e na Google Play Store para acederes ao World’s Game desde o Teu Bolso.