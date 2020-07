Captain Tsubasa: Rise of New Champions mostra a jovem seleção do Uruguai

A Bandai Namco Entertainment revelou mais um trailer para Captain Tsubasa: Rise of New Champions para mostrar a seleção júnior do Uruguai.

A equipa é caracterizada por jogar para o avançado Ramon Victorino, conhecido como o "Pantera Negra da América do Sul", que concentra as atenções do vídeo.

Já o jogador estrela da seleção uruguaia é caracterizado por tentar chegar à "baliza adversária o mais rápido possível depois de driblar suavemente a bola para fintar os adversários".

Captain Tsubasa: Rise of New Champions chega a 28 de agosto para Nintendo Switch, PC (Steam) e PlayStation 4.

Autor: Filipe Silva