Captain Tsubasa: Rise of New Champions mostra os modos online

A Bandai Namco Entertainment divulgou mais um trailer de Captain Tsubasa: Rise of New Champions para mostrar os modos online.

Um desses modos é o competitivo "jogos de divisão", cujo objetivo é alcançar as melhores ligas, mas também há espaço para as tradicionais partidas de 1 vs 1 e até 2 vs 2. Em qualquer que seja o modo é possível escolher as equipas criadas ou os clubes e as seleções presentes.

E é mesmo ao nível das seleções que o trailer acaba por mostrar uma nova: a do Brasil. A equipa canarinha é possível ver no menu de escolha e depois ainda aparecem dois jogadores da mesma: um numa carta e outro no terreno de jogo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions chega a 28 de agosto para Nintendo Switch, PC (Steam) e PlayStation 4.

Autor: Filipe Silva