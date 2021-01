CD Nacional e Portimonense na final da Taça eLiga Portugal Allianz

CD Nacional e Portimonense são as equipas que vão marcar presença no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa para disputar a final da Taça eLiga Portugal Allianz.



Os vencedores da Temporada de Inverno da eLiga Portugal – e já apurados para a Grande Final – vão também disputar a final desta competição.



A dupla composta por RastaArtur e TiagoAraujo10 chega a esta fase após eliminar o Sporting CP, por 4-3, o Rio Ave FC K1CK, por 5-2, e o Santa Clara, por 6-2.



Após a meia-final, a dupla mostrou-se muito confiante: "Depois de levarmos o troféu da Temporada de Inverno da eLiga Portugal para a Choupana, vamos a Leiria em busca de vencer a Taça eLiga Portugal Allianz e alcançar a dobradinha!".



Já o Portimonense, que chegou à meia-final após ter ultrapassado CS Marítimo e FC Famalicão com duas vitórias por 6-1, marca presença no jogo decisivo após bater o Gil Vicente FC por 3-2.



A dupla dos algarvios é composta por Darkley, campeão da eLiga Portugal pelo SC Braga na última época, e Tuga810, que o ano passado venceu a competição individual disputada na Semana do Futebol.



"Estou muito contente por estar na final da Taça eLiga Portugal Allianz. É uma prova muito importante e, por isso, ganhar a competição é um dos objetivos deste ano. Quero agradecer à TSWP e ao Portimonense pelo apoio sistemático ao longo deste ano e por acreditarem em mim e no meu colega de equipa.", referiu Tuga810 após a meia-final.



Toda a emoção do jogo decisivo pode ser acompanhada em direto no Twitch da eLiga Portugal, com o quadro completo de resultados disponível no Instagram Oficial da prova.