Child of Light gratuito na Uplay

Em Child of Light jogámos com a jovem princesa Aurora, uma menina de coração puro cuja alma é levada para o reino de Lemúria. Aurora está numa missão para recuperar as três fontes de luz (Sol, Lua e Estrelas), derrotar a Rainha da Noite e restaurar o reino de Lemúria. Foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft em abril de 2014.





No fim do período gratuito, Child of Light passa a custar 14,99€.Filipe Silva