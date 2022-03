Chocobo GP já está disponível para a Nintendo Switch

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SQUARE ENIX® anunciou hoje que Chocobo GP, uma emocionante experiência de corridas de karting que tem lugar no universo Chocobo, já está disponível para a Nintendo Switch. Os jogadores podem agora acelerar em fantásticas pistas caóticas com algumas das personagens mais queridas dos universos Chocobo e FINAL FANTASY® (FF), incluindo Cloud (FF VII), Squall (FF VIII), Vivi ou Steiner (FF IX). Está também disponível para download a demo Chocobo GP Lite*, que coloca os jogadores a competir em pistas de locais conhecidos das séries Chocobo e FINAL FANTASY, nos modos multijogador local e multijogador online.

A partir de hoje, os jogadores podem experimentar tudo o que Chocobo GP tem para oferecer, incluindo:

Múltiplos Modos de Jogo – Jogue contra até 64 jogadores em vários modos, incluindo "Story" e "Chocobo GP", que envolvem torneios com eliminatórias.

Percursos emocionantes – Compita nas mais variadas pistas temáticas de Chocobo e FINAL FANTASY, incluindo a pista de testes do Cid, as ruas de Alexandria e Zozo e o Gold Saucer.

Lista de personagens de FINAL FANTASY e Chocobo – Os jogadores podem escolher entre uma ampla seleção de personagens de FINAL FANTASY e Chocobo, incluindo caras bem conhecidas de FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY IX, entre muitas outras.

A primeira temporada do jogo está a todo o vapor no modo Chocobo GP. Ao participarem neste modo, os jogadores podem subir de nível, nesta temporada, e obter várias recompensas. Além disso, os jogadores podem usar 800 mythril para comprar um Prize Pass opcional (que dá acesso a um conjunto adicional de recompensas da temporada) ou 2.400 mythril para comprar um Premium Prize Pass opcional (que concede instantaneamente aos jogadores 60 níveis de recompensas da temporada).

Todos os jogadores receberão um bónus de login de 800 mythril ** / *** (equivalente a um Prize Pass), permitindo-lhes obter a personagem Cloud de FINAL FANTASY VII (disponível como recompensa do Prize Pass de nível 60 da temporada). Podem também trocar Gil pela personagem Squall de FINAL FANTASY VIII através da Gil Shop do jogo.

Chocobo GP já está disponível para a Nintendo Switch, tal como a demo gratuita, Chocobo GP Lite. A primeira temporada do jogo já começou. Os jogadores podem participar no torneio online com até 64 jogadores Chocobo GP Mode.