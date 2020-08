Chronoa será jogável em Dragon Ball Xenoverse 2

A Bandai Namco Entertainment revelou que o 11º update de Dragon Ball Xenoverse 2 chega a 26 de agosto.









A atualização, gratuita, celebra as 6 milhões de cópias vendidas do jogo que fará quatro anos no final de outubro e vai permitir que Chronoa seja jogável, ela que é uma das personagens principais da história de Dragon Ball Xenoverse.Para além da nova lutadora, também será acrescentada uma missão extra, nove novas técnicas de luta, 15 novas mascotes, três missões de ataque extras, 50 novas estatuetas para o Hero Colosseum, entre outras coisas.Dragon Ball Xenoverse 2 está disponível para Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.