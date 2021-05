Circuito Tormenta de Valorant começa esta semana

A primeira competição do Circuito Tormenta de VALORANT foi anunciada ontem à noite, com o Challenge a iniciar-se já este fim-de-semana.

A prova de estreia do Circuito será um Challenge, cujo qualificador se realiza no próximo dia 8 de maio e para o qual as inscrições já se encontram abertas através do seguinte link, onde podem ser consultadas informações sobre a prova e o respetivo regulamento.

A partir da fase de qualificação deste primeiro Challenge serão apuradas quatro equipas para a fase de Playoffs, que será transmitida ao vivo na Twitch através dos canais da InygonTV. Os dois primeiros lugares dos Challenges ficam automaticamente apurados para a fase de grupos do primeiro torneio do VALORANT Circuito de Elite (VCE).

Tal como no Circuito Tormenta de League of Legends, para o VALORANT haverá torneios abertos periódicos (Challenges e Trials) através dos quais as equipas poderão acumular pontos de circuito e ter oportunidades de acesso a patamares mais elevados de competição.

O objetivo do Circuito Tormenta de VALORANT é ser uma plataforma de competições de esports dedicada a equipas e jogadores amadores que procuram desenvolver e testar as suas capacidades em variadas provas ao longo do ano, de forma a alcançarem os níveis mais altos de competição.

"O Circuito Tormenta tem um papel fundamental no desenvolvimento da comunidade, na criação de oportunidades para os novos jogadores poderem aparecer e desenvolver as suas habilidades e na fomentação do crescimento de novas equipas. Com esta adição do VALORANT, esperamos construir as fundações para mais uma modalidade competitiva de sucesso." - comentou João Cício Carvalho, Diretor Executivo da Inygon, responsável pela gestão do Circuito Tormenta em Portugal.

Podes acompanhar mais novidades sobre o Circuito através de circuitotormenta.pt, servidor do Discord ou página do Twitter.