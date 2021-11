Circuito Tormenta Portugal acumula mais de 3.700 jogadores e meio milhão de espectadores

Circuito Tormenta, a principal competição amadora da Riot Games, sob gestão da GGTech e Inygon em Portugal, aproxima-se do final da época 2021, com os torneios finais a terem lugar na segunda semana de Dezembro. De Janeiro a Outubro, o Circuito atingiu números que mostram o crescimento potencial das suas competições: mais de 3.700 jogadores participaram na atual edição, com números de audiência superiores a meio milhão de espectadores únicos em mais de 230 horas de conteúdo transmitido.O Circuito Tormenta está actualmente a realizar competições relacionadas com três dos títulos da Riot Games: League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift. As equipas de League of Legends e de VALORANT preparam-se agora para as suas respectivas Grandes Finais, que irão coroar os campeões do Circuito 2021 nas próximas semanas.A Grande Final VALORANT, que terá lugar entre 18-21 de Novembro, decidirá o campeão de 2021 entre as oito equipas já classificadas para a Liga Promessa VALORANT da Primavera de 2022.Na Grande Final League of Legends, que será a competição final do Circuito Tormenta deste ano, as equipas vão disputar quatro vagas para a temporada da Primavera da Liga Promessa 2022. Esta final terá lugar entre 2-5 de Dezembro e o vencedor será coroado o campeão de 2021.O Circuito Tormenta é um espaço competitivo que oferece aos jogadores e equipas amadoras uma plataforma para darem os seus primeiros passos no caminho para se tornarem profissionais. É com este objetivo que as equipas participantes competem em torneios abertos denominados Trials e Challenges. Em ambos os formatos o objetivo é ganhar pontos no ranking para poder posteriormente competir na Liga Promessa de League of Legends ou Liga Promessa de VALORANT. No caso das provas portuguesas, os jogos são transmitidos em direto nos canais InygonTV1 e InygonTV2 na Twitch.Em 2020 o Circuito Tormenta estreou-se em Portugal como competição de League of Legends, e passou a contar com com mais dois jogos no ano seguinte: VALORANT e League of Legends: Wild Rift chegaram para deixar a sua marca no cenário dos despostos eletrónicos em Portugal.No final da temporada, as melhores equipas da Liga Promessa de League of Leegends qualificam-se para o Relegations da WGR LPLOL, competição da Liga Portuguesa de League of Legends, que é a maior competição do título da Riot Games em Portugal, com a oportunidade de disputarem as vagas de apuramento para o ano seguinte.