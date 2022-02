Clássico FC Porto-Sporting no arranque do Masters 2022

A partir de hoje, 39 clubes procuram conquistar o troféu mais desejado do futebol virtual nacional.

O FPF Masters 2022 é maior competição de futebol virtual do país e joga-se de 3 de fevereiro a 25 de junho com 39 clubes à procura do título de campeões nacionais de futebol virtual e ainda um prizepool de 30 mil euros.

A fase regular conta com 4 séries e 4 etapas para encontrar os 24 clubes apurados para os Play-Ins e Play-Offs disputados em evento presencial de 23 a 25 de junho. Entre os 39 clubes, estão emblemas com o Porto, Sporting, Braga, Boavista, For The Win, e até o clube do craque do Liverpool e da Seleção Nacional, Diogo Jota, que também está inscrito enquanto jogador.

A primeira etapa conta com três jornadas e um clássico entre FC Porto e Sporting CP. Tudo para acompanhar já no dia 3 de fevereiro a partir das 18h.

Durante a temporada a FPF vai lançar o W Masters, uma competição inédita e dedicada a clubes femininos de futebol virtual.

