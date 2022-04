Clássico marca jornada decisiva do campeonato nacional de futebol virtual

Dia D, para o Grupo A, na eLiga Portugal. À entrada para a derradeira ronda da competição, há três equipas que sonham ainda com a presença nos Playoffs, mas apenas dois lugares de apuramento disponíveis.Por outro lado, se é verdade que os Clássicos são sempre jogos de grande emoção, tudo fica ainda melhor quando pode haver um lugar na luta pelo título em jogo. É que, caso pontuem, os dragões garantem desde logo a passagem.Já em caso de vitória dos leões, os azuis e brancos terão de ficar à espera do resultado do último encontro da noite, que vai opor CD Santa Clara Fourteen e FC Arouca by Quest.A partida entre açorianos e arouquenses será uma verdadeira final, já que o vencedor sairá diretamente apurado. Já o empate, serve ao CD Santa Clara Fourteen e poderá também chegar para a formação de Arouca, que tem como meta fazer melhor resultado que o eFCPorto SoccerSoul.Também o primeiro lugar está em disputa direta, já que os dois primeiros classificados, Moreirense FC EGN e CS Marítimo K1CK, medem forças. Em caso de empate, sorrirão os conégos.Por fim, num jogo que já não terá impacto na tabela classificativa, despedem-se da competição Boavista FC e Vitória SC.Recorde-se que serão apurados para os Playoffs os quatro primeiros classificados de cada grupo, que além da presença na disputa pelo título nacional garantem, desde já, uma parte do Prize Pool.A emoção da eLiga Portugal pode ser acompanhada, a partir das 18H, em direto no canal oficial da competição na. Toda a informação, como calendário, resultados e tabela classificativa, estão disponíveis eme noda competição.