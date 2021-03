Clássico repete-se… na eLiga Portugal Uber Eats

Dias depois do embate na Liga NOS, dragões e leões voltam a defrontar-se, agora no Futebol Virtual.

A eLiga Portugal Uber Eats regressa esta terça-feira, com o arranque da Temporada de Primavera, e seria difícil começar melhor. No grupo B, eFCPorto SoccerSoul e Sporting CP protagonizam novo Clássico, depois de, na Temporada de Inverno, os dragões terem levado a melhor.

Em vídeo, Rafa Monteiro e Runrun assumiram a voz das suas equipas para deixarem um apelo aos seus adeptos, cujo apoio pode ser decisivo.

Já no que diz respeito ao grupo A, destaque para o embate do SC Braga, um dos quatro finalistas da Temporada de Inverno, com o Boavista FC.

Por fim, o CD Nacional, vencedor da Temporada de Inverno e da Taça eLiga Portugal Allianz, só entra em cena na próxima semana, num grupo que protagoniza esta jornada um dérbi minhoto, entre Vitória SC e Moreirense FC EGN eSports.

A Jornada 1 da Temporada de Primavera da eLiga Portugal Uber Eats joga-se ao longo de dois dias, sempre a partir das 18H00, em direto na Twitch.

O quadro de jogos completo pode ser consultado no Instagram Oficial da competição e em esports.ligaportugal.pt