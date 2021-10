Coates marca tantos golos que o Football Manager 22 até o 'reconhece' como... ponta de lança

O 'Football Manager 22' já está a circular nas mãos dos viciados da saga numa versão 'beta' e já houve vários dados que foram destacados pelos fãs nacionais. Para lá de terem detetado a presença dos três grandes totalmente licenciados, agora há um outro aspeto que chamou à atenção: Sebastián Coates surge no famoso vídeojogo como defesa central e... ponta de lança.





Um novo atributo para o uruguaio que surge como 'recompensa' pelos seus incríveis registos de golos pelos leões, que lhe valem já o segundo posto na tabela histórica dos defesas mais goleadores, com 25, menos 10 do que o líder Lúcio, conformeE se o FM 22 'reconhecê-lo' como ponta de lança já é algo de assinalar, o que dizer do facto de, segundo a avaliação do vídeojogo na sua versão experimental, Coates ser mesmo o jogador com melhor capacidade do plantel leonino para jogar a ponta de lança central? Até mesmo à frente de Paulinho... Aqui a questão, segundo o responsável pela base de dados nacional, passa efetivamente por um 'bug' nesta versão 'beta' do vídeojogo.