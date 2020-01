COD: Modern Warfare continua a bater recordes

A Activision anunciou que Call of Duty®: Modern Warfare® continua a bater recordes e já superou todas as experiências multijogador anteriores desta geração de consolas, tanto em horas jogadas, como em horas por jogador e média de jogadores diários, tornando-se no multijogador de Call of Duty® mais jogado nesta geração de consolas, em seis anos.

Para além disto, a Activision anunciou ainda que Call of Duty®: Modern Warfare® já gerou mais de $1 mil milhões em unidades vendidas ao consumidor em todo o mundo.

"O ritmo de crescimento de Modern Warfare® tem sido incrível desde o primeiro dia. Os jogadores estão a divertir-se muito e continuam a envolver-se através da experiência multijogador ao mais alto nível", afirmou Byron Beede, vice-presidente executivo e General Manager de Call of Duty® na Activision. E acrescentou: "É excelente ver a resposta dos fãs ao trabalho árduo das nossas equipas de desenvolvimento lideradas pela Infinity Ward. Os jogadores estão a divertir-se, e há ainda muito mais por vir, uma vez que continuamos a adicionar novos conteúdos".

De lembrar que a primeira temporada de Call of Duty®: Modern Warfare® inclui o novo Passe de Batalha bem como a maior oferta gratuita de conteúdos na história do Call of Duty®. Hoje, por exemplo, a Activision anunciou mais conteúdos gratuitos, nomeadamente: dois novos mapas multijogador (Vacant e Shipment), dois mapas Gunfight, novas missões Special Ops e um novo modo de jogo multijogador (cranked);

De lembrar ainda que Call of Duty®: Modern Warfare®, classificado com PEGI 18, já está disponível, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store, por 69,99€*. E que quem adquiriu uma das edições digitais de Call of Duty®: Modern Warfare® para a PlayStation®4, nomeadamente a Edição Standard, Edição Operator ou Edição Operator Melhorada, receberá as seguintes vantagens:

Prestige Token no Call of Duty®: Black Ops 4;

Capitão Price clássico no Blackout no Call of Duty®: Black Ops 4;

Tema Dinâmico da Revelação para a PlayStation®4;

Os jogadores de Call of Duty®: Modern Warfare® na PlayStation®4 receberão o modo Survival do Special Ops em exclusivo.