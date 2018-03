A Sega vai lançar uma nova edição dos melhores clássicos da Mega Drive (ou Sega Genesis nos EUA). Desta vez, ovai chegar à PlayStation 4, Xbox One e PC e o lançamento tem lugar aO trailer do pack já circula nas redes sociais e, embora a lista de jogos não tenha sido oficialmente divulgada, deve conter, entre outros, os títulos Altered Beast, Beyond oasis, Comix Zone, Decap Attack, Bonanza Bros, Ecco Jr., Golden Axe 1, 2 e 3, Gunstar Heroes, Phantasy Star 2, 3 e 4, Shining Force, Sonic 1, 2 e 3D Blast, Vectorman, Virtua Fighter 2 e Streets of Rage. Este último já mereceu um destaque nostálgico aqui no Record Gaming

Autor: Luís Miroto Simões