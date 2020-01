Coleção Metro na Switch

A coleção Metro Redux vai mesmo ser lançada para a Nintendo Switch. A informação foi descoberta através de uma entrada no site da PEGI, que faz a avaliação etária dos diversos videojogos lançados no mercado, uma vez que a Koch Media pediu a respetiva classificação para a versão Nintendo Switch. Recorde-se que esta coleção inclui as versões melhoradas de Metro 2033 e Metro Exodus.