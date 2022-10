Comando sem fios para PlayStation 5 disponível no dia 26 de janeiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que o novo comando sem fios para a PlayStation®5, o DualSense™ Edge, estará disponível em todo o mundo a partir do próximo dia 26 de janeiro e custará 239,99€ (PVP estimado). Os módulos stick substituíveis também estarão disponíveis no mesmo dia, e custarão 24,99€ (PVP estimado). Ambos estarão disponíveis para reserva já a partir do próximo dia 25 de outubro em determinados retalhistas*.

O DualSense™ Edge é o primeiro comando de alta performance e extremamente personalizável desenvolvido pela SIE. Desenhado para oferecer aos jogadores uma vantagem na jogabilidade graças à possibilidade de criar controlos personalizados, o novo DualSense™ Edge convida-os a moldar a sua experiência de jogo conforme o seu estilo.

Este novo comando sem fios para a PS5™ permitirá criar uma experiência totalmente personalizada graças às diferentes opções de personalização de hardware e software, como as que se mencionam abaixo:

Controlos extremamente personalizáveis: os jogadores poderão adaptar o DualSense™ Edge aos seus gostos remapeando ou desativando determinados botões e ajustando a sensibilidade e as zonas mortas dos joysticks (a distância a que se deve mover um joystick analógico para que o jogo o reconheça) para afinar a pontaria. Além disto, cada gatilho pode ser ajustado com várias opções de distância de movimento e zonas mortas de acordo com as preferências de cada jogador. Por exemplo, os jogadores poderão, com o novo comando, reduzir de forma manual a distância de movimentação dos gatilhos para ter inputs mais rápidos nos jogos FPS competitivos ou reduzir a zona morta para controlar com maior precisão para controlos mais precisos em jogos de corrida;

Possibilidade de guardar vários perfis: Uma vez que os jogadores tenham configurado os ajustes dos controlos conforme as suas preferências, poderão guardá-los em perfis únicos e alterá-los a qualquer momento. Com este comando, os jogadores terão sempre disponíveis os controlos que desejarem para os seus jogos, quer seja para acabarem com os deuses nórdicos em God of War Ragnarök ou com os seus rivais num battle royale online;

Interface de utilizador embutida: O botão Fn dedicado permite aos jogadores ajustarem as suas configurações sem afetar a sua atenção do jogo. Poderão alterar entre os perfis de controlos pré-determinados, ajustar o volume do jogo e do chat, e aceder ao menu de ajustes do perfil do comando para criar e experimentar novas iterações dos controlos durante o jogo;

Capas de joystick e botões posteriores personalizáveis: As três capas de joystick personalizáveis (standard, high dome e low dome) ajudarão os jogadores a permanecerem confortáveis no jogo enquanto mantêm a firmeza e a estabilidade. Os dois conjuntos de botões posteriores (half dome e lever) podem ser configurados para serem qualquer outro botão, deixando ainda controlos mais importantes na ponta dos dedos dos jogadores;

Módulos de joystick substituíveis: os jogadores poderão jogar durante mais tempo graças à possibilidade de substituir cada módulo de joystick do comando (os módulos de joystick substituíveis serão vendidos separadamente);

Características do DualSense™: este comando mantém o conforto e a experiência imersiva já conhecidos do DualSense™ nos jogos compatíveis, incluindo a resposta tátil, os gatilhos adaptativos, o microfone embutido, os controlos por movimento, etc.

Para além das capas de joystick e conjuntos de botões posteriores, este comando também inclui um cabo USB Type-C, que usa um conector para fixá-lo ao comando de forma a que não se desconecte num momento mais inoportuno. O estojo de transporte incluído, que mantém bem organizado o comando e os seus componentes, permite aos jogadores carregarem o comando mediante uma conexão USB enquanto está guardado.

Daisuke Kurihara, Diretor de Arte que liderou o processo de design deste comando, partilhou a sua opinião: "Ter a oportunidade de criar o comando sem fios DualSense™ Edge tem sido um sonho tornado realidade para a nossa equipa. Queríamos continuar o legado dos icónicos comandos da PlayStation® com a criação de um comando que permitisse aos jogadores experimentarem e personalizarem diversos elementos em função do seu estilo de jogo, quer se dediquem aos jogos competitivos ou simplesmente estejam à procura de mais opções para personalizar a sua forma de jogar". E acrescentou: "Este comando também conta com uma série de detalhes de desing muito cuidados que esperamos que os jogadores gostem, como um esquema de cores branco e preto inspirado no DualSense™ e um padrão com os símbolos da PlayStation® na superfície do painel tátil e gatilhos".

O novo DualSense™ Edge, que estará disponível em todo o mundo a partir do próximo dia 26 de janeiro, inclui:

comando sem fios para a PlayStation®5 DualSense™ Edge;

Cabo USB reforçado com fio trançado;

2 Standard caps

2 High dome caps

2 Low dome caps

2 Half dome back buttons

2 Lever back buttons

Connector housing

Carrying case