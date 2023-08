Começa a revolução: PlayStation Portal chega este ano

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia novos detalhes sobre os próximos produtos no ecossistema PlayStation®5. Em linha com o objetivo de proporcionar experiências imersivas e inovadoras, a empresa anunciou hoje novos detalhes sobre o PlayStation Portal. O dispositivo reprodutor remoto chegará este ano, com um preço recomendado de 219,99€, é ideal para espaços com partilha de TV.

A SIE revelou ainda um novo modelo dos fones de ouvido Pulse, o Pulse Elite, que incorpora um microfone retrátil. Ambos os acessórios sem fios proporcionam à experiência de jogo um desempenho de áudio superior. Com o Pulse Explore, a SIE torna-se numa das primeiras empresas a oferecer auriculares sem fio usando tecnologia de controlador magnético plano com foque no mercado de massas. Esta tecnologia também está incluída no Pulse Elite.

O Pulse Elite e o Pulse Explore chegarão em breve com um preço recomendado de 149,99€ e 219,99€, respetivamente.

Além disso, ambos os auriculares podem ligar-se diretamente ao PlayStation Portal através de uma nova tecnologia de áudio sem fios, PlayStation Link, que oferece baixa latência, áudio sem perdas e fácil comutação entre vários anfitriões PlayStation Link, como a PS5® com o adaptador USB e o PlayStation Portal.