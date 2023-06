Community Stream Episódio 2: Atualizações no Universo The Sims

A EA e a Maxis têm o prazer de vos apresentar o Episódio 2 de Behind The Sims, a série da comunidade que cobre as últimas atualizações, espreitadelas e os bastidores do desenvolvimento do jogo, incluindo as últimas novidades do Projeto Rene, novos conteúdos para The Sims 4 e muito mais.

Aqui está uma recapitulação do Episódio 2 de Behind The Sims:

Os devs do The Sims 4 preparam-se para o Horse Ranch Expansion Pack

Os vencedores dos próximos kits votados pela comunidade!

Morde um pedaço de S'more Lore

Notícias empolgantes para The Sims Mobile e The Sims FreePlay!

Atualização sobre o Projeto Rene