Como a 343 Industries está a lapidar "Halo Infinite"

A 343 Industries publicou um post e um video que nos mostram um bocadinho de como a equipa está a construir Halo Infinite, de forma a ser uma experiência incrível de jogo em PC, a partir do zero.





No video publicado, a equipa de PC da 343i explica como é que o processo de trazer The Master Chief Collection para PC foi inestimável no trabalho que estão a fazer hoje, para garantir que Halo Infinite funciona como um FPS deve funcionar e ser jogado num PC, mantendo ao mesmo tempo o aspeto icónico de Halo.

O post do blog também tem novas informações sobre o que a 343i tem vindo a trabalhar na área dos jogos para PC com parceiros como a AMD, incluíndo The blog post also contains new information about what 343i has been working on for PC gamers with partners like AMD, including a revelação da placa gráfica AMD Radeon™ RX 6900 XT Halo Infinite, de Edição Limitada.