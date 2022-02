Concurso Novos Talentos: FNAC torna-se pioneira com a introdução de NFT's

Concertos inesquecíveis e livros repletos de histórias inspiradoras. Fotografias de cortar a respiração e curta-metragens recheadas de autenticidade. Ilustrações de qualidade imensa, videojogos que não ficam para trás. Este é o culminar de 20 anos do programa Novos Talentos FNAC que, este ano, traz uma grande novidade que é tendência um pouco por todo o mundo: os NFT’s (non-fungible token).

Com o objetivo de dar palco ao talento nacional e de imortalizar a autenticidade e originalidade das obras dos futuros vencedores, pela primeira vez, a FNAC irá transformá-las em ativos digitais, através de NFT’s. Seguindo a tendência digital dos últimos meses e sob o mote "não deixes o teu talento morrer", a FNAC pretende tornar todas as obras dos futuros vencedores intemporais, para que nunca sejam esquecidas, sendo possível transacioná-las em criptomoedas. Desta forma, a marca garante que as obras vencedoras sejam colecionáveis, sem que sejam editadas ou percam valor.

Além disto, cada uma das seis categorias o júri vai eleger um vencedor e duas menções honrosas. Os candidatos podem habilitar-se a ganhar prémios como a PlayStation 5 Digital, vouchers de 1.500€ e 500€ para a compra de produtos FUJIFILM, produtos HP, participação em exposições, workshops e outros cursos. Os vencedores recebem ainda 1500€ oferecidos pela Repsol, patrocinador oficial dos Novos Talentos e do FNAC Live pelo 4ºano consecutivo. Todos os prémios por categoria, estão disponíveis na plataforma do concurso.

As inscrições para o concurso que dá palco aos apaixonados pelas mais diversas áreas - Música, escrita, fotografia, cinema, ilustração e videojogos - já se encontram abertas até 4 de abril 2022.

Na Música é pedido para enviar um tema original que será avaliado por Henrique Amaro (radialista), Lia Pereira (jornalista), Luís Oliveira (radialista) e Rui Miguel Abreu (jornalista).

Os apaixonados por Cinema, são convidados a enviar uma curta-metragem de ficção, experimental, híbrido, documentário ou animação, até ao máximo de 8 minutos. O júri desta categoria é constituído por Paulo Trancoso (Academia Portuguesa de Cinema), por Paulo Viveiros (professor de Cinema e Artes dos Media, da Universidade Lusófona) e pelos realizadores Leonor Teles e Tiago Guedes.

Na Fotografia deve ser entregue um portfolio de no mínimo 12 fotografias, que será avaliado por Mário Cruz (vencedor do World Press Photo 2016), Augusto Brázio (fotógrafo), Francisco Feio (professor de fotografia) e Sérgio B. Gomes (jornalista).

Na categoria de Escrita, é pedido um conto literário original até 12.000 caracteres (incluindo espaços) e a decisão dos vencedores fica a cargo de Conceição Garcia (diretora da Escrever Escrever) e dos escritores João Tordo, Afonso Cruz e Dulce Maria Cardoso.

Para a Ilustração a candidatura é feita através do envio de 3 imagens originais. O pódio será decidido pelos ilustradores Leonor Zamith, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral e João Fazenda.

No que toca aos Videojogos é necessária a entrega de uma build do jogo jogável para PC/MAC, um trailer do jogo e ainda 3 minutos de vídeo de gameplay do mesmo. O painel de jurados desta categoria será representado por Ricardo Flores (Diretor da Lockwood Publishing Lisboa), Isaque Sanches (Coletivo A Ludoteca), André Santos (Jornalista FutureBehind) e Mafalda Duarte (Diretora-executiva da Nerd Monkeys).

Inês Condeço, Diretora de Marketing e Comunicação da FNAC, salienta que "é com um orgulho enorme que celebramos a 20ª edição deste concurso. São 20 anos sempre com o mesmo propósito, o de descobrir novos talentos, ajudá-los a chegar mais longe e vê-los crescer. Tem sido um processo muito desafiante a forma como o concurso evoluiu e, este ano, trazemos ainda mais novidades com o rebranding da imagem do concurso e ao sermos a primeira marca em Portugal ao transformar as obras vencedoras em NFT’s. Este movimento reflete, acima de tudo, a nossa paixão pela cultura, sendo esse o nosso elo de ligação a todos os que têm abraçado este programa ao longo dos últimos 20 anos: desde os participantes, aos nossos colaboradores, aos jurados e também parceiros, que estão sempre connosco", concluiu.

O rebranding da imagem do concurso, pelas mãos da agência criativa JUDAS, vem reforçar a modo como a marca apoia a cultura e dá palco a talentos nacionais até aqui desconhecidos pelo público.

Para a celebração dos 20 anos dos Novos Talentos, a FNAC volta a contar com a Repsol, a FUJIFILM, a Escrever-Escrever, o Instituto Português de Fotografia, a Universidade Lusófona, a Lockwood, a HP, a Omen, a KOBO, a Lisboa Games Week, a Câmara Municipal de Lisboa e pela primeira vez, a PlayStation. A marca conta também com os Media Partners Antena 3, Sapo, Rádio RADAR e Oxigénio.