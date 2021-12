Conhece os vencedores das Finais Mundiais da 4ª Edição dos FIA Gran Turismo Championships 2021

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam os grandes vencedores das Finais Mundiais da 4ª Edição dos FIA Gran Turismo Championships 2021 que competiram nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Esta competição aconteceu pela última vez no GT®Sport, uma vez que, em 2022, acontecerá no Gran Turismo®7. Esta esperada alteração foi enfatizada com o anúncio da Porsche na transmissão da Nations Cup de domingo, onde revelou a presença exclusiva do carro Vision Gran Turismo no GT7™.

A 4ª Edição das Finais Mundiais dos FIA Gran Turismo Championships 2021 decorreu e foi gravada remotamente, pelo 2º ano consecutivo e pode dizer-se que foi um sucesso devido à liberdade que o jogo dá a esta competição por permitir corridas bastante diferentes, com carros diferentes nas finais.

A competição começou na passada sexta-feira, dia 3 de dezembro, com a TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, que embora não faça parte da competição oficial, garantiu uma final esplêndida, no famoso Circuit de la Sarthe, onde o experiente condutor japonês Tomoaki Yamanaka venceu por somente quatro décimos de segundo o campeão da edição passada, Takuma Miyazono. O terceiro lugar foi também alcançado por um japonês, Rikuto Kobayashi de apenas 16 anos, revelando um grande potencial para o futuro.

No sábado, dia 4 de dezembro, realizaram-se as Finais Mundiais de Manufacturer Series com as equipas Toyota e Mazda com empate nas pontuações depois dos eventos da Worlds Series deste ano. Nas finais, após as performances impecáveis do brasileiro Igor Fraga, do espanhol Coque López e do japonês Tomoaki Yamanaka, a equipa da Toyota saiu vitoriosa.

As Finais Mundiais da Nations Cup que aconteceram no passado domingo, dia 5 de dezembro, contaram com 32 participantes a representar 18 países e territórios.

A semi-final da Asia-Oceania foi jogada numa intrigante combinação do Mazda Roadster Touring Car no circuito Australia’s Mount Panorama com uma prestação fantástica de Takuma Miyazono, o vencedor da Nations Cup de 2020, que ganhou este ano por três décimos de segundo.

De seguida foi a vez das regiões da Europa, Médio Oriente e África, onde somente os seis primeiros classificados avançaram para a Grande Final. Aqui o italiano Valerio Gallo teve uma incrível prestação, fazendo com que conquistasse o primeiro lugar por somente quatro centésimos de segundo.

Na semi-final das regiões do Norte, Centro e Sul da América, onde apenas os primeiros 5 classificados passaram para a Grande Final, obteve-se um final entusiasmante onde o brasileiro Lucas Bonelli garantiu o primeiro lugar, seguido do Igor Fraga (BRA), do Angel Inostroza (CH), do Juan Hernandez (GUA) e do Andrew Brooks (CAN).

O circuito original Dragon Trail do Gran Turismo foi o escolhido para a Grande Final Mundial da Nations Cup, onde os 16 melhores condutores do mundo competiram pelo título numa corrida intensa até ao último momento, que conduziu Valerio Gallo (IT) à vitória da corrida e do campeonato. O quarto lugar na corrida garantiu o segundo lugar na competição ao espanhol Jose Serrano e a condução de Miyazono na Grande final garantiu-lhe o terceiro lugar na pontuação, à frente do francês Baptiste Beauvois cuja condução inspiradora lhe garantiu o quarto lugar na classificação geral.

Ainda, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia, juntamente com os estúdios Polyphony Digital e a Porsche, um espetacular veículo virtual. Desde 2017 que a franquia Gran Turismo® inclui carros desportivos da Porsche e, para o lançamento do mais recente título Gran Turismo®7 a Porsche desenvolveu, pela primeira vez, um veículo estritamente virtual que estará disponível exclusivamente no Gran Turismo®7. O título tem data de lançamento marcada para 4 de março de 2022 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.