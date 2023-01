Conhecida a Final Four da Taça eLiga Portugal

Já são conhecidos os nomes das quatro equipas que vão disputar a Final Four da Taça eLiga Portugal.FC Paços de Ferreira DJE, Rio Ave FC, Estoril Praia 22 e eFCPorto SoccerSoul venceram esta terça-feira os respetivos jogos dos Quartos de Final da Competição e têm presença confirmada no Estádio Municipal de Leiria, no dia em que se decide também o vencedor da Allianz CUP.A primeira equipa a garantir o seu bilhete para a Final Four foi o FC Paços de Ferreira, que bateu o Marítimo K1CK por 6-1. Insulares e Castores até estão em igualdade pontual na eLiga Portugal, mas a dupla composta por DFernandes e JAfonso foi muito superior e venceu os dois jogos.De seguida, foi a vez do Rio Ave FC quebrar a invencibilidade do SC Braga EGN na época. Guialex bateu Dallano, com um golo no último minuto, e o empate entre Lanzinha e Licapu confirmou o triunfo rioavista, por 5-4.Também o Estoril Praia vai estar em Leiria, após vitória contundente frente ao Vitória SC. Os canarinhos fizeram jus ao estatuto de melhor ataque da prova e bateram os conquistadores por impressionantes 8-1.No último encontro do dia, foi o eFCPorto SoccerSoul a garantir a presença na Final Four. Os dragões venceram o dérbi frente ao Boavista FC, por 4-3, e vão defender o título conquistado na temporada transata.A Final Four da Taça eLiga Portugal joga-se no dia 28 de janeiro, a partir das 15H00, diretamente do Estádio Municipal de Leiria. Os três encontros poderão ser acompanhados em direto no canal da Liga Portugal na twitch.