Conhecidos os quatro jogos gratuitos da semana na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store trata-se do recém-lançado, e já esperado, quarto episódio, intitulado "Thank You For Being An Asset To Our Company", da sitcom animada e jogável 3 out of 10, que está a ser desenvolvida pela Terrible Posture Games. Nele vamos poder continuar a acompanhar as aventuras "no pior estúdio de desenvolvimento de videojogos do mundo".





A segunda oferta na Epic Games é Hitman, jogo de uma das mais conhecidas séries de stealth que nos coloca na pele do assassino profissional Agente 47. Foi desenvolvido pela IO Interactive, sendo agora também publicado pela empresa dinamarquesa, e chegou ao mercado em 2016.A terceira e última oferta na loja digital é Shadowrun Collection, uma coletânea da série Shadowrun que incluiu três jogos: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun Hong Kong – Extended Edition. Os videojogos foram desenvolvidos pela Harebrained Schemes e publicados pela Paradox Interactive, respetivamente, em 2013, 2014 e 2015.Tendo conta na loja virtual basta irem até às páginas dos jogos e fazer o pedido.Após as 16 horas do dia 3 de setembro, 3 out of 10, EP 4: "Thank You For Being An Asset To Our Company" continuará a ser gratuito, Hitman passa a custar 59,99€ e Shadowrun Collection custará 39,99€.Os videojogos sucedem a Enter the Gungeon e God’s Trigger como jogo(s) gratuito(s) da semana, isto porque o terceiro episódio de 3 out of 10, "Pivot Like A Champion", continuará a ser de graça.De 3 a 10 de setembro, Into The Breach vai ser o jogo oferecido, assim como deverá estar disponível o quinto e último episódio de 3 out of 10, intitulado "The Rig Is Up!".