Conta oficial de Portugal em destaque no Tik Tok

Portugal qualificou-se oficialmente para o Mundial do Qatar 2022 ao derrotar a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão. Do outro lado da terra – China – Portugal lançou oficialmente a sua conta oficial na Douyin (Tik Tok Chinês). No preciso momento em que Portugal se qualificou para o Mundial, mais de um milhão de adeptos portugueses na China celebraram o sucesso da seleção portuguesa nesta rede social.

No mercado chinês, com mais de 20 milhões de adeptos portugueses, a equipa recebeu um apoio entusiástico dos adeptos no dia de lançamento. A conta oficial de Portugal atraiu mais de 100.000 seguidores em apenas 24h, estabelecendo um novo recorde de crescimento de uma equipa desportiva na plataforma.

O hashtag #Portugal lançado na Douyin foi usado por quase 40 milhões de fãs, subindo rapidamente ao topo do ranking de tendências da plataforma. Centenas de bloggers e influenciadores Douyin lançaram vídeos e partilharam vários conteúdos para saudar a chegada da equipa portuguesa.

Após a qualificação para o Mundial do Qatar, previsivelmente, os adeptos de Portugal vão continuar a estar atentos a todas notícias da equipa das quinas na Douyin, tornando-a um dos tópicos e marcas mais populares da plataforma.

"Acreditamos que através do poder e das conquistas das nossas equipas e jogadores podemos inspirar uma nova geração de jovens futebolistas chineses – meninos e meninas – a perseguir e conquistar os seus sonhos de futebol. Simultaneamente, a Douyin vai permitir-nos aprofundar a ligação com milhões de jovens adeptos na China que, apesar da distância, estão incessantemente a torcer e a envolver-se com as nossas equipas", sublinha o Diretor de Marketing da FPF, Nuno Moura.

"A presença da Federação Portuguesa de Futebol é calorosamente recebida pela Douyin, uma vez que Portugal é uma das equipas de futebol mais populares e discutidas na plataforma. Com estreita cooperação, vamos em conjunto continuar a criar conteúdos diferentes, desenvolvendo e melhorando a exposição e as interações da equipa, para melhor servir e satisfazer os seus fãs", disseram os representantes da Douyin.

A equipa portuguesa é uma das marcas desportivas mais valiosas do mercado chinês. Além do lançamento da Página Weibo oficial, a Federação Portuguesa de Futebol lançou uma gama completa de produtos licenciados da equipa portuguesa na China, que tem sido muito popular entre os consumidores do Alibaba T-Mall. Nesta base, o forte desempenho da equipa na plataforma de redes sociais irá certamente melhorar o seu desenvolvimento no mercado chinês e ganhar cada vez mais o apoio fãs chineses.