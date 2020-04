Counter-Strike: Red Bull Flick com duas qualificações e uma final nacional online

Estão abertas a partir de hoje (21 de abril) as inscrições para o Red Bull Flick, competição de Counter-Strike que vai decorrer exclusivamente online. Os jogadores vão apresentar-se em duplas num formato novo, de conquista e defesa de um mapa. A competição inclui duas qualificações e uma final nacional onde, além do título, estão em disputa um lugar num qualificador fechado para um evento internacional Red Bull Flick e vários prémios.

Os fãs de esports têm um novo desafio pela frente: o Red Bull Flick chegou com uma nova forma de jogar Counter-Strike! As inscrições estão abertas a partir de hoje (21 de abril) em https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-flick e o formato da competição é exclusivamente online. É também a partir desta data que ficarão disponíveis online servidores de jogo, para que os participantes possam conhecer os mapas e começar a sua preparação.

Ricardo "Fox" Pacheco, que é um dos mais notáveis representantes portugueses em competições de CS, é o embaixador do evento. Uma presença que vai inclusivamente passar pela transmissão da competição no canal de Twitch do atleta em twitch.tv/officialfoxcn.

Contrariamente ao formato tradicional de CS, o Red Bull Flick introduz um esquema alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de mapas únicos e exclusivos (modo "Capture and Hold").

As qualificações estão agendadas para os dias um e oito de maio, apurando oito duplas (quatro em cada) para disputar a Final Nacional (15 de maio). Além do título, estão em causa um lugar num qualificador fechado que dará acesso a uma competição internacional Red Bull Flick e setups gaming completos com prémios das marcas AOC, OMEN, Noblechairs, Nitro Concepts e EndGame.

+ INFOS E INSCRIÇÕES: https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-flick