Craques da seleção brasileira viciados em CS:GO

A seleção brasileira de futebol está reunida para o desafio frente à Colômbia e nos tempos livres há sempre espaço para umas horinhas de vício. E, pelos vistos, alguns dos craques canarinhos estão entregues às delícias do popular Counter-Strike: Global Offensive.

Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá e Neymar posaram com o mais recente equipamento da FURIA, equipa brasileira que se encontra no 10.º posto do ranking mundial de CS:GO.

Recorde-se que Neymar é amigo de André Akkari, um dos investidores da equipa FURIA, e já passou aos demais companheiros de seleção o ‘bichinho’ pelo popular jogo.